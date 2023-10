Ce a pățit prietenul lui Irinel Columbeanu când a mers la azil în vizită: "Vorbește aiurea despre femei. Am vrut să-l duc la masaj erotic"

Irinel Columbeanu a fost vizitat la azilul din Ghermănești de producătorul de filme porno Zoltan Nagy.

Acesta a venit însoțit de doi medici, însă a fost acuzat de Irinel Columbeanu că a încercat să-și facă reclamă pe spatele lui și că l-a pozat în curtea azilului fără să îi ceară încuviințarea.

„Am fost atunci în vizită la Irinel. Eu țin legătura cu el mai strânsă de la pandemie, pentru că atunci l-am simțit destul de singur. M-a supărat comportamentul lui după ce am fost la el.

A fost în emisiune la Cristi Brancu și m-a acuzat că am venit la el cu psiholog să-i fac reclamă, și că i-am stricat lui imaginea, că am făcut două poze acolo la azil. Eu nu am pozat în camera la azil, eu am făcut poze stând pe bancă cu cei doi medici, poze decente. El s-a supărat pe mine și a zis să nu mai vin pe acolo!

Eu m-am dus cu doi medici acolo, un neurochirurg și un psihiatru. Doamna doctor psihiatru a mai fost și la el acasă. El a ajuns la azil stând la povești cu Adiță.

E 8000 de ron chiria la azil, dacă stă în cameră singur, la care se adaugă și medicamentația. Eu puteam să-i asigur prin doamna doctor medicamentația.

Nu cred că se va găsi cineva să dea pentru el, lunar 8000 de lei. Cassian (n.r. - directorul azilului) îl mai ține acolo maxim o lună fără bani.

Monica nu vrea sa vorbească cu el de mult timp! L-a lăsat să vină atunci în America mai mult din cauza Irinei. Ea ar fi putut să-i zică lui Mr Pink să plătească azilul.

Am vrut să-l duc la masaj erotic, a zis Cassian că are nevoie de bani, nu de masaj.

Dar, de ce nu a dat nimeni bani până acum să-l scoată din Cosmopolis? I-am aranjat și femeie de serviciu. El nu a avut bani să se mute în noul apartament.

În vară l-am întrebat: cât te costă la Cosmopolis, nu ți-e greu să cobori scările, nu te poți ridica?... Eu mergeam la el, îi aduceam de mâncare. L-am dus la tuns, de Florii și de Paște.

Când a avut Covid, acum un an și jumătate, doar eu am fost la el spital. Nu am văzut pe nimeni să vină la el atunci. Unde era duzina asta mare de prieteni ai lui? În realitate, mai sunt doar 1-2 prieteni discreți, care îl ajută, dar nu vor să apară.

Eu l-am văzut! Cu trecerea timpului s-a degradat, era tot mai ramolit, mai obosit, mergea într-o demență! Vorbea aiurea despre femei, că ce sâni, ce fund are aia și aia… Uită!

Eu m-am zbătut câteva zile, în iunie-iulie, să-i caut un apartament. Am și găsit ceva la preț bun, că nu vroia să mai stea la Cosmopolis”, a povestit Zoltan Nagy pentru Click!

