Înregistrarea publicată de Israel în care un locuitor din Gaza susține că Hamas blochează drumurile și îi împușcă pe cei care vor să plece AUDIO

Armata Israelului (IDF) a făcut publică o înregistrare audio a unui ofițer din Unitatea 504 a Direcției de Informații Militare vorbind cu un bărbat din Gaza, în timpul căreia acesta descrie modul în care Hamas împiedică oamenii să plece.

IDF susține că soldații Unității 504 au discutat cu palestinienii din nordul Gazei în ultimele zile și i-au instruit cum să părăsească zona pentru siguranța lor, în contextul în care trupele israeliene intensifică loviturile în zona orașului Gaza înaintea unei incursiuni terestre majore așteptate, arată Times of Israel.

În apel, ofițerul IDF îi cere bărbatului să se îndrepte spre Khan Younis în sudul Gazei, o zonă considerată sigură, dar locuitorul din Fâșia Gaza îi răspunde că Hamas blochează toate drumurile. Bărbatul precizează că luptătorii Hamas au pus mașini de-a lungul drumurilor și ”doar trimit oamenii înapoi acasă”.

În plus, bărbatul mai afirmă că oamenii Hamas îi împușcă pe palestinienii care încearcă să părăsească zona.

IDF a acuzat de mai multe ori că Hamas împiedică evacuarea palestinienilor în sudul Fâșiei Gaza.

