Zeci de cetățeni străini sunt printre cei uciși, răpiți sau dispăruți în urma atacului brutal al Hamas în Israel

Cetățeni americani, britanici, francezi, germani, nepalezi și thailandezi se numără printre victimele atacului teroriștilor Hamas din Gaza, de sâmbătă 7 octombrie, din Israel.

Autoritățile israeliene au confirmat că atacatorii au luat ostatici soldați și civili, dar numărul și naționalitățile nu au fost confirmate. Oficialii spun că au fost luate ostatice peste 100 de persoane. Hamas susține că numărul este de aproximativ 130, scrie Times of Israel.

Americani se numără printre ostaticii pe care Hamas i-a luat când a atacat Israelul, a declarat duminică, 8 octombrie, ambasadorul Israelului în Statele Unite, fără a preciza numărul.

Diplomatul, Michael Herzog, a fost întrebat de CBS News dacă printre soldații și civilii pe care gruparea teroristă palestiniană i-a răpit în sudul Israelului se numără americani. „Înțeleg că există, dar nu am detalii”, a spus el.

