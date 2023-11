Barack Obama refuză să aleagă o parte în Războiul Israel-Hamas: „Nimeni nu are mâinile curate“

Fostul președinte american Barack Obama a condamnat acţiunile Hamas împotriva statului Israel, dar şi-a exprimat şi simpatia pentru civilii din Gaza.

Vorbind la podcastul Pod Save America despre conflictul din Orientul Mijlociu, fostul președinte democrat a sugerat că războiul este o „introspecție morală pentru noi toți”.

„Dacă există vreo şansă de a putea acţiona constructiv, de a face ceva, va fi nevoie de o recunoaştere a complexităţii”, a spus Obama în cadrul unei dezbateri găzduite de podcastul Pod Save America, realizat de foşti membri ai administraţiei sale.

"Ceea ce a făcut Hamas a fost îngrozitor şi nu există nicio justificare pentru asta, iar ceea ce este de asemenea adevărat este că ocupaţia şi ceea ce li se întâmplă palestinienilor este insuportabil", a spus el.

