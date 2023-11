Regina Rania a Iordaniei spune că a fi pro-palestinian nu înseamnă a fi „antisemit” și pledează pentru încetarea focului în Fâșia Gaza

Regina Rania a Iordaniei a cerut o încetare a focului în războiul Israelului împotriva Hamas, spunând că sprijinirea populației civile palestiniene din Fâșia Gaza nu înseamnă a fi antisemit sau pro-terorism.

„Să fiu foarte, foarte clară. A fi pro-palestinian nu înseamnă a fi antisemit, a fi pro-palestinian nu înseamnă că ești pro-Hamas sau pro-terorism”, a declarat, duminică, 5 noiembrie, regina Rania la CNN.

„Ceea ce am văzut în ultimii ani este că acuzația de antisemitism este folosită pentru a reduce la tăcere orice critică la adresa Israelului”, a spus ea.

„Vreau să condamn absolut și din toată inima antisemitismul și islamofobia... dar vreau, de asemenea, să reamintesc tuturor că Israelul nu reprezintă tot poporul evreu din întreaga lume. Israelul este un stat și este singurul responsabil pentru propriile sale crime.”

Israelul a declarat un „asediu complet” asupra Gazei în urma atacurilor teroriste din 7 octombrie ale grupării militante palestiniene Hamas, care controlează enclava.

Hamas a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, și a luat aproximativ 240 de ostatici, potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF).

Regina Rania a declarat pentru CNN că argumentul că o încetare a focului va permite mai multe atacuri Hamas „susține și justifică” moartea civililor.

#WATCH: #Jordan’s @QueenRania says opponents of ceasefire in #Gaza are ‘endorsing and justifying death’, urging a collective call for trucehttps://t.co/c3ARznbvmc pic.twitter.com/bzlYUVD8nN