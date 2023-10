O nouă rundă de rachete lansate din Gaza au lovit direct mai multe zone din Israel, inclusiv Tel Aviv-ul. Ofensiva continuă și seara

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a lansat sâmbătă, 7 octombrie, din Fâşia Gaza cea mai amplă ofensivă din ultimele decenii împotriva Israelului, bazându-se pe luptători sub acoperire care au ucis sute de persoane şi au luat zeci de ostatici. La rândul său, Israelul a răspuns cu lovituri masive împotriva enclavei palestiniene provocând sute de morţi şi răniţi şi promiţând represalii fără precedent.

Cel puţin 200 de israelieni au fost ucişi de când militanţii Hamas au lansat atacul-surpriză asupra ţării, sâmbătă dimineaţa devreme, potrivit serviciului israelian de salvare de urgenţă Zaka.

JUST IN: Hamas launches rockets towards Tel Aviv in Israel. pic.twitter.com/fnRUWWhw2i