Marele actor Jack Nicholson, surprins de paparazzi după o absență de 18 luni. Îngrijorările privind sănătatea sa VIDEO

Pentru prima oară în 18 luni, paparazzii au reușit să-l fotografieze pe celebrul actor Jack Nicholson, care a refuzat să mai apară în public. Prietenii lui se tem că va muri singur, scrie Daily Mail.

Legendarul actor a fost fotografiat pe balconul celebrei sale case de pe Mulholland Drive din Beverly Hills, unde a ieșit să ia aer curat. Nicholson a fost văzut ultima dată în octombrie 2021, la un meci al echipei sale preferate, Los Angeles Lakers, împreună cu fiul său Ray.

Unii prieteni ai actorului au spus că sunt serios îngrijorați că va muri singur, la fel ca fostul său vecin, coleg și prieten Marlon Brando.

Nicholson, în vârstă de 85 de ani, este probabil cel mai faimos ”băiat din Beverly Hills”. A fost căsătorit timp de patru ani cu actrița Sandra Knight, dar a divorțat în 1968. Cea mai faimoasă dragoste a lui a fost actrița Anjelica Huston, de care s-a despărțit după o relație de 25 de ani.

Nicholson este tatăl a cinci (conform unor rapoarte, șase) copii de la patru femei diferite, dar cea mai apropiată relație este cu un fiu pe nume Raymond de la actrița Rebecca Broussard.

Ray este singurul care îl vizitează pe Nicholson în exilul său autoimpus.

Ultima sa apariție pe ecran a fost în 2010 în filmul puțin cunoscut How Do You Know, în care a jucat alături de Owen Wilson și Reese Witherspoon.

Jack Nicholson nu a comentat niciodată despre sănătatea sa și despre viața lui, dar prietenii apropiați au observat că are semne de demență și nu își amintește replicile. Alți cunoscuți ai actorului au negat acest lucru.

