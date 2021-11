Joe Biden a împlinit 79 de ani. Președintele SUA a fost declarat ”apt” de medici și intenționează să candideze pentru un nou mandat VIDEO

Liderul de la Casa Albă, Joe Biden, cel mai în vârstă preşedinte în exerciţiu al Statelor Unite, şi-a sărbătorit sâmbătă, 20 noiembrie, ziua de naştere (79 de ani) împreună cu familia, după un control medical care l-a declarat "apt" să conducă ţara, informează AFP.

Preşedintele democrat îşi petrece acest sfârşit de săptămână în oraşul natal Wilmington, situat la 170 de kilometri distanţă de capitala Washington, şi nu are niciun eveniment public pe agendă.

"La mulţi ani prietenului meu, fratelui meu", i-a urat pe Twitter Barack Obama. Joe Biden a fost vicepreşedinte în administraţia Obama timp de opt ani.

Happy birthday to my friend and my brother, @POTUS! Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq