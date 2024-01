Ce a pățit celebrul actor care a fost găsit vinovat de agresarea fostei iubite

Actorul Jonathan Majors, care a fost condamnat pe 18 decembrie pentru agresiune şi hărţuire a fostei sale iubite, a fost exclus din filmul biografic despre Dennis Rodman, în care urma să joace rolul celebrului baschetbalist american, relatează rmc.fr.

Intitulat 48 Hours In Vegas, acest lungmetraj urma să spună povestea atacantului vedetă al echipei Chicago Bulls în timpul călătoriei sale nebuneşti la Las Vegas, în mijlocul finalei NBA din 1998.

Actorul în vârstă de 34 de ani, care a jucat în "Creed III" şi care l-a interpretat pe Kang în seria Marvel Studios (Disney), a fost găsit vinovat, în decembrie, de agresiune de gradul trei şi de hărţuire de un juriu format din şase persoane. El a fost achitat pentru alte două acuzaţii.

Sentinţa sa, care ar putea fi de până la un an de închisoare, va fi pronunţată în 6 februarie. Însă franciza Marvel a decis deja să nu mai lucreze cu actorul.

Actorul fusese arestat la 25 martie 2023 după o ceartă într-o maşină cu fosta sa iubită, Grace Jabbari, care a depus mărturie în timpul procesului la tribunalul din Manhattan.

Potrivit mărturiei sale, actorul ar fi atacat-o pentru a-şi recupera telefonul după o ceartă în maşină, apucând-o violent de braţ şi lovind-o la cap. Avocaţii lui Jonathan Majors au pledat pentru nevinovăţia totală a acestuia.

Lansat cu rolul din "The last black man in San Francisco" (2019), actorul a jucat şi în filmul lui Spike Lee "Da 5 Bloods" (2020), urmat de serialul HBO "Lovecraft Country" şi "Creed III", continuarea seriei "Rocky".

Apoi a păşit în universul Marvel cu serialul "Loki", şi filmul "Ant-Man and the Guepe: Quantumania"', în care a jucat rolul unui răufăcător, Kang.

Înainte de procesul său, urma să apară în două filme viitoare din franciză, "Avengers: The Kang Dinasty" şi "Avengers: Secret Wars"