O jurnalistă ucraineană independentă este dispărută de două luni. ”Suntem extrem de îngrijorați pentru siguranța ei”

Victoria Roshchyna, o jurnalistă ucraineană independentă, a dispărut de două luni, a anunțat astăzi Fundația Internațională a Femeilor din Media (IWMF), transmite The Guardian.

Roshchyna a realizat reportaje de pe frontul invaziei Rusiei în Ucraina de la începutul războiului, în februarie 2022, și a fost anterior capturată de forțele rusești în martie 2022 și reținută timp de 10 zile în Berdyansk.

Potrivit IWMF, ea a acoperit subiecte complexe și periculoase, inclusiv infracțiuni, tribunale și drepturile omului, pentru instituții media independente precum Ukrayinska Pravda, Hromadske și Radio Europa Liberă.

#Ukraine: #VictoriaRoshchyna missing since Aug 3 after traveling to Russian-occupied territories in eastern Ukraine to report. Fears she's held by Russian forces. She was captured twice in 2022. #CFWIJ demands Russian authorities disclose her location & release her immediately. pic.twitter.com/b8FdoBtvsy