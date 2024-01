Vedeta tv care a plecat din televiziune nemulțumită de salariu

Una dintre vedetele Kanal D, Antonia Ștefănescu, a decis să se despartă, definitiv, de postul turcesc și să se orienteze către altceva.

Ea a recunoscut că unul dintre motivele care a determinat această schimbare este salariul care o nemulțumea.

„Mi-am schimbat locul de muncă, după ce am fost cam un an și jumătate la Kanal D. Acum sunt la o firmă dezvoltatoare. S-a încheiat cu televiziunea. În termenii actuali sunt asistent manager la o firmă care se ocupă cu dezvoltare imobiliară. S-a nimerit pur și simplu jobul acesta printr-o vecină care a plecat din țară! Eu inițial voiam ceva part time pe lângă ce faceam la Kanal D, ca să mai fac un ban. Dar am venit la interviu și am rămas. Am zis să fac schimbarea că nu mi-a ieșit în cale degeaba. Sunt la program acum ce-i drept, cu toate astea, e mai bine din toate punctele de vedere”, a spus Antonia Ştefănescu pentru fanatik.ro.

Întrebată dacă salariul a contat, ea a răspuns sincer: „Da, dar și faptul că eu funcționez cu mersul tot înainte, și când s-a ivit așa neașteptat, de nicăieri, am zis că e clar pentru mine și mai bine să nu fug de schimbare. Sunt încântată de alegerea făcută”.