Premiu uriaș la un nou show TV de aventură: ”Concurenţii pot deveni bogaţi peste noapte”

Postul de televiziune Kanal D a anunţat lansarea unui nou show de aventură, „Insula de 1 milion” (Million Dollar Island), la care vor lua parte nu mai puțin de 50 de concurenți.

Conform Paginademedia.ro, postul Kanal D a achiziţionat acest format care poartă semnătura Talpa Studios şi a fondatorului său, John de Mol (cel care a semnat emisuni cunoscute ca Big Brother, The Voice, Deal or No Deal).

Premiul pus la bătaie este în valoare de 1.000.000 de lei.

„Concurenţii pot deveni bogaţi „peste noapte” şi îşi pot îndeplini visul dacă reuşesc să depăşească toate obstacolele competiţiei de pe insula de 1 milion de lei.

De ajutor în această încercare ieşită din comun le va fi, mai presus de orice, inteligenţa socială şi abilitatea de a construi alianţe. Insula de 1 milion este show-ul în care prietenia valoarează mai mult decât o avere”, a transmis Kanal D.