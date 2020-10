Klaus Iohannis sustine marti, de la ora 19.00, o conferinta de presa la Cotroceni

De regula, seful statului sustinea miercurea conferintele de presa, de la ora 18.00, insa presedintele Iohannis va fi plecat la Consiliul European in perioada 15-16 octombrie.Tot marti, presedintele Romaniei are o videoconferinta cu presedintele Consiliului European Charles Michel, de la ora 17,15, in marja reuniunii de la Bruxelles.Klaus Iohannis are saptamanal conferinta de presa, incepand cu luna august pe teme de actualitate politice si sociale, subiectul principal fiind centrat in jurul gestionarii pandemiei de COVID-19.