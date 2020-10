Guvernul a suplimentat ordinea de zi a sedintei de joi. Numarul de procurori delegati la Parchetul European, suplimentat de la 10 la 15

"In aplicarea Regulamentului EPPO, in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se infiinteaza Structura de sprijin a procurorilor europeni delegati in Romania, care functioneaza cu un numar maxim de 20 posturi, dintre care 5 posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara, 8 posturi de specialisti, 5 posturi de grefieri si 2 posturi de soferi . In vederea asigurarii numarului de posturi mentionat la alin. (1), numarul maxim de posturi al Directiei Nationale Anticoruptie se suplimenteaza cu 15 posturi, din care 3 posturi de specialisti, 5 posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara, 5 posturi de personal auxiliar de specialitate si 2 posturi de personal conex, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", arata proiectul de lege privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO).Pentru a putea fi efectuata aceasta suplimentare de posturi este redus numarului de posturi al DIICOT . Daca este necesar mai poate fi suplimentat numarul de posturi al structurii de sprijin a EPPO."In vederea asigurarii numarului de posturi, numarul de posturi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se diminueaza cu 5 posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara Numarul maxim de posturi al Structurii de sprijin poate fi suplimentat, ulterior, prin hotarare a Guvernului, in functie de nevoile concrete in desfasurarea activitatii procurorilor europeni delegati in Romania", conform sursei citate.Cei delegati sunt salarizati de Parchetul European."Procurorii europeni delegati, pe durata desfasurarii activitatii in aceasta calitate, sunt salarizati de Parchetul European, potrivit Regulamentului EPPO, drepturile salariale neputand fi mai mici decat cele la care au dreptul in tara, inclusiv cele obtinute ca urmare a promovarii in grad profesional", mai indica sursa citata.Proiectul de act normativ mai prevede ca "activitatea desfasurata de Parchetul European in Romania beneficiaza de sprijinul activ al tuturor autoritatilor nationale competente potrivit Regulamentului EPPO, indeosebi al organelor de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru lupta antifrauda, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, autoritatilor de gestionare a fondurilor europene si altor institutii cu atributii in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, Ministerului Justitiei, Ministerului Finantelor Publice, etc.".Executivul a suplimentat ordinea de zi si cu o Hotarare de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii."Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01,, Sanatate'' cu suma de 505.000 mii lei, din care 430.000 mii lei la titlul 20,, Bunuri si servicii'' si 75.000 mii lei la titlul 51,, Transferuri intre unitati ale administratiei publice'', destinata implementarii activitatilor din cadrul programelor nationale de sanatate publica finantate din bugetul Ministerului Sanatatii".Actul normativ mai prevede aprobarea suplimentarii "bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01,, Sanatate'', la titlul 20,, Bunuri si servicii'' cu suma de 65.000 mii lei destinata Rezervei Ministerului Sanatatii in vederea achizitionarii medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infectie COVID".Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a precizat ca Guvernul va fi adoptata o ordonanta de urgenta pentru ca asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati sa fie tratati la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie. Pacientii vor fi verificati de autoritati pentru a se asigura ca vor ramane acasa pe durata acestei perioade.De asemenea, Cabinetul Orban il va revoca pe Gheorghe Cojanu din functia de prefect al Capitalei si Traian Berbeceanu este posibil inlocuitor al acestuia.Printr-o alta OUG va fi completata ordonantat de urgenta 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii cursurilor scolare si a OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului.