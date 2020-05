In DNA se va infiinta o structura noua ce va sprijini anchetele instrumentate de Parchetul European, condus de Kovesi

Cum functioneaza EPPO

Este vorba de viitoarea lege privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO).Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi are o structura centrala si una nationala. Structura centrala este formata din Colegiul Procurorilor Europeni, in timp ce din structura nationala vor face parte procurori europeni delegati in fiecare dintre tarile membre.Din Colegiul Procurorilor Europeni fac parte procurorul european sef Laura Codruta Kovesi, si alti 22 de procurori din tarile membre, inclusiv din statul din care va face parte procurorul sef.Procurorii delegati sunt numiti de catre structura centrala a EPPO pe baza unor propuneri venite de la Guvernul tarii respective. Numarul acestor procurori va fi stabilit in functie de marimea fiecarui stat membru. Procurorii delegati functioneaza in numele EPPO in toate statele membre si au un statut de independenta totala, asa cum au si procurorii din structura centrala, care are sediul la Luxemburg.Procurorii europeni vor avea aceleasi competente ca procurorii nationali in privinta urmaririi penale, a trimiterii in judecata, dar competentele si statutul specific date acestora sunt speciale si sunt prevazute in regulamentul EPPO din 2017.Conform proiectului legislativ postat pe site-ul Ministerului Justitiei, in aplicarea Regulamentului EPPO, in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se infiinteaza si functioneaza Structura de sprijin a procurorilor europeni delegati in Romania, care functioneaza cu un numar maxim de 10 posturi, dintre care 6 posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara, 2 posturi de specialisti si 2 posturi de grefieri, numarul maxim de posturi al Directiei suplimentandu-se in mod corespunzator cu cele 10 posturi.," arata sursa citata.Procurorii europeni delegati urmeaza sa beneficieze de sprijinul acestei structuri pe durata desfasurarii activitatii lor in cadrul Parchetului European. DNA trebuie sa puna la dispozitia acestei structuri personalul de suport precum si orice alte mijloace materiale sau de infrastructura necesare desfasurarii activitatii.," se mai stabileste in proiectul legislativ.Procurorii europeni delegati, pe durata desfasurarii activitatii in aceasta calitate, sunt salarizati de Parchetul European, potrivit Regulamentului EPPO, drepturile salariale neputand fi mai mici decat cele la care au dreptul in tara, inclusiv cele obtinute urmare promovarii in grad profesional.Citeste toate modificarile propuse in proiectul de lege pe site-ul Ministerului Justitiei.