Legea Pensiilor, aviz favorabil în Senat. Semnalul de alarmă tras de economiști, dacă Guvernul va spori presiunea datoriei publice

Liderii PSD și PNL au ajuns la un consens privind legea pensiilor, după discuții intense și negocieri.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat prin intermediul unei postări pe Facebook că toate detaliile legate de sustenabilitatea finanțării noii legi a pensiilor au fost stabilite. În același timp, premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat că toate aspectele, inclusiv cele financiare, au fost clarificate. Economiștii trag un semnal de alarmă cu privire la sursa de finanțare a proiectului de mărire a pensiilor, în condițiile în care impactul bugetar este estimat la aproximativ 146,2 miliarde lei, reprezentând o creștere de 30,2 miliarde lei față de anul 2023.

Conform surselor consultate de Ziare.com, legea, deși necesară pentru acoperirea unor decalaje puternice ale veniturilor persoanelor care au ieșit la pensie în ani în care coeficientul de calcul a fost legiferat diferit, va crea un deficit foarte mare și probabil va duce la noi împrumuturi care vor ridica și mai mult nivelul datoriei publice, în lipsa unei strategii ferme de redirecționare a cheltuielilor din partea guvernanților.

Anunțul despre această înțelegere vine după o perioadă de tensiuni în coaliție, provocate de propunerea PSD de majorare a pensiilor cu 40%, o decizie care a creat neliniști în cadrul PNL. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu a oferit asigurări că legea va avansa rapid în Parlament, susținută de întreaga coaliție.

De unde vor veni banii pentru măriri și care ar putea fi efectul de lungă durată al legii

Economiștii avertizează că noua lege a pensiilor, care prevede o majorare cu 40% a fondului de pensii în 2024, ar putea avea un repercusiuni nefaste asupra datoriei publice și a deficitului. Impactul bugetar prevăzut pentru plata pensiilor în 2024, conform noii legi, este estimat la aproximativ 146,2 miliarde lei, reprezentând o creștere de 30,2 miliarde lei față de anul 2023, potrivit unor date confirmate de Banca Mondială, în timp ce Ministerul Muncii estimează un impact chiar mai mare.

„La nivel grosier va fi un deficit foarte mare și probabil se vor împrumuta, dar nu în mod direct, ci prin intermediul bugetului de stat”, a declarat pentru Ziare.com economistul Adrian Bența. Acesta a confirmat că mișcarea ar adânci mai mult și datoria publică și presiunea pusă pe economie, într-un context economic în care „acciza la combustibil a scăzut cu 6%, și sper să o și vedem la preț, dar au crescut cu 16% toate celelalte produse accizabile. Deci este clar că vor crește prețurile”, a declarat economistul.

Bența a relatat că este o circumstanță dificilă, considerând că „vorbim totodată de o situație socială și ar trebui să fie totuși mărite veniturile acestor oameni care în condițiile actuale se descurcă foarte greu”.

Specialistul în economie Cristian Păun și-a expus la rândul său îngrijorărilor cu privire la finanțarea proiectului de majorare a pensiilor: „Suma fiind extrem de mare (în 2024 va fi cam 1/3 din încasările totale de TVA, în 2025 cam 50% din aceste încasări), este foarte greu să fie obținută prin economii de cheltuieli la bugetul statului, din cota progresivă sau din impozite pe proprietate. Lupta cu evaziunea nu poate nici ea duce la asemenea sume, mai ales pe termen scurt. Ca să vă faceți o imagine clară, în 2025, bugetul de pensii va primi (fără majorările de la început de 2025 cu rata inflației din 2023, circa 10%) o sumă suplimentară echivalentă cu 1000 km de autostradă / an. E imens! Nici măcar dacă am combina sursele menționate, nu am reuși să strângem asemenea sumă. Care ar avea nevoie de o sursă recurentă, fiind vorba de o cheltuială fixă (nu poate fi redusă în perioade de recesiune).”

Concluzia pe care a tras-o economistul este că vor crește taxele, acesta suspectând că majorările se vor îndrepta spre TVA (care deja a fost ușor majorat pentru unele produse, începând din 2024). „Pentru anii următori, multă vreme de acum înainte, va fi problematic să ajustezi punctul de pensie cu inflația, darămite să mai faci și majorări peste această inflație. Sistemul public de pensii va intra într-o perioadă foarte complicată, mai ales pentru politicieni. Devine un cartof extrem de fierbinte cu care nu ar trebui să se joace nimeni. Nu trebuie transformat într-un afiș electoral”, a declarat pentru Ziare.com Cristian Păun.

Care este parcursul legislativ al Legii Pensiilor. Tumultul dezbaterii din Senat

Potrivit unei decizii recente a biroului permanent al Senatului, legea pensiilor a fost supusă la vot final în Senat marți, 14 noiembrie după ce a fost discutată în comisiile de specialitate în aceeași zi. Ulterior, proiectul va fi dezbătut și votat în Camera Deputaților.

Ședința de marți a stârnit critici din partea opoziției, în special din partea senatorilor USR și UDMR, care au calificat procedura grăbită a dezbaterii în Parlament drept inacceptabilă. Ministra Muncii, Simon Bucura, și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, nu au fost prezenți la dezbateri. Comisiile de specialitate au aprobat proiectul legii pensiilor cu un raport de admitere, având 18 voturi pentru, un vot împotrivă și 8 abțineri.

Pe parcursul dezbaterii, senatorul PNL Nicolae Neagu a subliniat necesitatea unei legi rapide și finale a pensiilor, menționând că aceasta va corecta dezechilibrele din legea actuală, exprimându-și convingerea că problema identificării surselor de finanțare pentru ultimul trimestru va fi rezolvată odată cu proiectul bugetului pe 2024.

Nicolae Ciucă, președintele Senatului, a menționat că discuțiile dintre partidele coaliției au inclus și prioritizarea finanțării pentru Sănătate și Educație în bugetul pe 2024, precum și continuarea investițiilor majore. De asemenea, Ciucă a subliniat importanța reorganizării interne a ministerelor, începând cu cele ale Agriculturii și Mediului, pentru a crește eficiența și a reduce cheltuielile publice. El a adăugat că împreună cu premierul Marcel Ciolacu vor iniția un proiect de lege pentru combaterea evaziunii fiscale.

Reuniunea coaliției PSD-PNL a avut loc luni, 13 noiembrie, la Vila Lac, pentru a soluționa tensiunile create de majorarea pensiilor și de racolarea primarilor liberali de către PSD. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a anunțat această întâlnire, subliniind poziția PNL împotriva creșterii taxelor și impozitelor ca soluție pentru finanțarea majorării pensiilor.

Înainte de întâlnirea coaliției, Nicolae Ciucă a declarat că PNL va susține proiectul noii legi a pensiilor, menționând creșterea anterioară a punctului de pensie în mandatul său și aplicarea indexării pensiilor cu rata inflației de 13,8% începând cu 1 ianuarie.

