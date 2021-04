Cutremurator! Campionul mondial Leonard Doroftei, izgonit din tara de sistem. "M-au facut cersetor. Am vrut sa intru in box, dar nu am avut loc. Acum lucrez la o ruda de-a lui Gigi Becali"

Fostul boxeur s-a stabilit in Canada, unde lucreaza la unul dintre neamurile lui Gigi Becali Doroftei nu uita umilintele prin care a trecut pe vremea cand locuia in Romania."Acum lucrez la un club de box care apartine unei rude a lui Gigi Becali. Voi reveni in Romania intr-o buna zi. La federatie nu am fost dorit. Nu au vrut nici sa fiu antrenor la lot. In sala la Nea Titi (n.r. Titi Prosop, antrenorul lui) intram cu greu.Probabil greseala vietii mele a fost ca m-am apucat de carciumarie, domeniu pe care nu-l cunosteam. Am vrut sa fiu in box, dar nu am reusit. Era un sistem unde unii controlau si nu am avut loc.Plecarea in Canada a fost decizie luata in familie, cu toate ca mi-as fi dorit, poate, altceva. Au decis sa venim aici. Familia a decis asa. Am avut datoria sa-i urmez. Ani negri au fost in spatele deciziei si nu m-au ajutat sa-i contrazic.Dimineata pana seara in pravalie. Am avut o perioada si in Federatie. Cand am spus stop nu a fost bine. Au fost mai multe etape.Nu au mers. Nu pot sa fiu suparat pe ei. ... In general oamenii batuti de neveste au devenit specialisti in box si imi dau lectii.Am incercat sa lupt pentru investitia mea, pentru spatiul acela oferit pe 25 de ani si unii m-au facut cersetor"", a spus fostul boxeur la Gold FM, citat de Prosport Medaliat cu bronz la doua editii ale Jocurilor Olimpice, la Barcelona si Atlanta, Leonard Doroftei a fost campion mondial la profesionisti WBA,categoria semi-usoara.