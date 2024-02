Mulți români nu mai fac față scumpirilor și reușesc să se descurce cu greu de la un salariu la altul. Unii încearcă să facă unele economii și au renunțat la unele cheltuieli. Subiectul este de interes și în mediul online, unde unii caută soluții, iar alții se referă la metodele care funcționează în cazul lor.

Este cazul unei tinere care a anunțat un experiment potrivit căruia mesele pentru o săptămână costă 74 de lei. Aceasta a publicat atât meniul zilnic, cât și lista cumpărăturilor necesare.

"Mâncăm de 74 de lei toată săptămâna"

"Că tot a menționat cineva aici de mâncare cu 10 lei pe zi, m-am gândit să fac experimentul ăsta și am niște idei. Menționez că am încercat să diversific, dar aș fi depășit 75 de lei... Ăsta e un meniu pentru supraviețuire la cel mai basic nivel, nu ceva sănătos, unde ținem cont de toți macronutrienții și e indicat să nu faceți acest experiment mai mult de o lună-două, dacă țineți la sănătatea voastră. Dar știu că sunt și persoane care trec printr-un impas în viață, ori vor să economisească la sânge, așa că, cred că e utilă alternativă asta pentru o perioadă.

Cumpărături și meniu de 74 de lei pentru o săptămâna (10,6 lei/zi):

1 pâine 2 lei

150g salam victoria 6 lei

telemea 15 lei

1 salată 3 lei

2 mix legume pentru ciorbă 4,8x2 lei

1 pui întreg 15 lei

1 plic de borș magic 3,3

1 pungă de tăiței 1,5

1 kg fasole 7 lei

cârnați cabanos (la vrac) 7 lei - cam doi cârnați

1 pungă de paste ieftine 2 lei

1 kg cartofi 3 lei.

Ads

TOTAL: 74,4

Mic dejun pe care îl puteți mânca zilnic: 2 felii de pâine, o felie de salam, o felie de telemea, 2-3 frunze de salată + cafea (să ne imaginăm că aveți în casă. Sau ceai)

Prânzul pentru 3 zile: ciorbă din resturi/tacâmuri de pui de la puiul întreg, făcută cu mix de legume pentru ciorbă, borș magic, tăiței + pâine.

Prânzul pentru 4 zile: fasole cu cârnați, ceapă + cealaltă pungă de legume pentru ciorbă (merge).

Cină pentru 4 zile: 2 zile șnițele (din pieptul puiului, ne imaginăm că aveți puțină făină prin casă ori mergem la vecini), 2 zile pulpele.

Lângă putem adaugă niște cartofi la cuptor/prăjiți (imaginându-ne că aveți deja ulei). Iar restul de 3 zile doar paste cu brânză la cină", a scris aceasta pe Reddit.

"Unde găsești pâine cu 2 lei?"

Unii au demontat soluția propusă.

Ads

"Acu vine Ciolacu și ne zice că un român trăiește decent cu 1500 lei/luna".

"Te ține mâncarea aia o săptămâna dacă ai -50kg și un grad scăzut de activitate fizică / psihică."

"Unde găsești pâine cu 2 lei și câte felii să scoți din pâinea aia?"

"Varianta pe care o propun e vegană"

Cineva a propus o alternativă vegană.

"Cu porții normale, poți mânca chiar mai sănătos decât cu o alimentație omnivoră șubredă. Varianta pe care o propun e vegană, în sensul că e mai ușor de făcut tocănițe etc.

Bineînțeles cu timpul ar trebui să mai introduci și alte alimente, meniul e făcut ca experiment.

Mic dejun zilnic pentru o săptămână

1kg cereale integrale fără zahăr 11 lei

2 lapte soia sau ovăz sau grâu 11 lei

Prânz pentru o săptămână

tocăniță soia

200 g soia 5 lei Suc de roșii 500g 3 lei Morcov, ceapă, un ardei aprox 3, 4 lei

(Nu începeți că soia e nesănătoasă că are fito estrogeni etc, e plin netul de studii, nu are sens aici dezbaterea subiectului.)

11 lei

piure mazăre galbenă

Mazăre galbenă 500 g 4 lei Morcov ceapă un ardei aprox 3 4 lei

Ads

9 lei

tocăniță fasole prăjită

Fasole 500 g 3 lei Morcov ceapă ardei 3, 4 lei

7 lei

Cină pentru o săptămână

3 tofu de la 10 lei, Salată de castraveți cu oțet și semințe de floarea soarelui aprox 8 lei

Tofu la cuptor cu boia și ce condimente mai ai prin casă

18 lei

Total ~ 70 lei.

Dacă mai ai prin casă nuci ar fi ideal să le introduci zilnic. Nuci de la țară etc.

Seara mai poți combină în loc de tofu și cu o tocăniță din cele trei

Dacă ai mai avea 10 lei în plus ai putea să faci și o ciorbă pentru câteva zile de aproximativ 10 lei

Poți combina și alte cereale, leguminoase, cum ar fi năut, linte, soia.

Dacă nu îți convine soia din varii motive poți înlocui cu pastele integrale și tofu și usturoi. Aprox 10lei

În plus, raportul de proteine și fibre e decent".

Ads