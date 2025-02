Zi de foc pentru Liviu Dragnea: Dosarul Referendumului, la final (Video)

Liderul PSD Liviu Dragnea s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde are loc ultimul termen al dosarului Referendumul, in care acesta a fost trimis in judecata alaturi de peste 70 de persoane in legatura cu organizarea referendumului pentru demiterea presedintelui in 2012.

Liviu Dragnea a fost audiat la ICCJ la un termen anterior, cand a declarat ca nu stie cine a conceput SMS-urile care apar in rechizitoriul intocmit de procurori si nici daca acestea au fost redactate de o echipa de creatie de la PSD.

De asemenea, premierul Victor Ponta a fost si el audiat, in calitate de martor, la termenul din 11 martie, cand a spus ca PSD a folosit la referendumul din 2012 o aplicatie informatica, folosita si de alte partide, care permitea verificarea prezentei la vot, adaugand ca acest lucru este legal.

Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Potrivit DNA, in calitate de secretar general al PSD, Liviu Dragnea, cu ocazia organizarii si desfasurarii referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenta si autoritatea sa in partid in scopul obtinerii unor foloase nepatrimoniale de natura electorala, necuvenite, pentru alianta politica din care facea parte formatiunea reprezentata de inculpat, si anume indeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obtinute in alte conditii decat cele legale.

In acest sens, potrivit procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea, avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.

"Ca un prim pas, Liviu Dragnea, in calitate de secretar general al partidului pe care il reprezenta, dar si de coordonator al campaniei electorale, a emis doua adrese, la 12 si 13 iulie 2012, destinate organizatiilor judetene de partid, respectiv presedintilor si directorilor de campanie, dar si primarilor din tara ai acelui partid, adrese prin care, pentru obtinerea participarii la vot a alegatorilor, in proportie de 60%, li se solicita sa ia masuri incriminate de catre Legea nr. 3/2000 (in fapt, promisiuni de foloase materiale in scopul de a determina alegatorii sa voteze) si, de asemenea, sa propuna prefectilor infiintarea de sectii de votare in statiunile turistice, care nu sunt ele insele unitati administrativ-teritoriale", arata DNA.

In paralel, el a coordonat un sistem informatic complex, prin intermediul caruia a transmis mesaje, ordine si recomandari legate de stimularea participarii cetatenilor la vot prin mijloace interzise de lege catre coordonatorii judeteni de campanie/primarii/activistii de partid, mai precizeaza DNA.

