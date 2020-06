Contre intre Guvern si Avocatul Poporului: Asimilarea spitalelor COVID cu locurile de detentie este o deformare a realitatii, o alaturare de rea credinta a unor situatii care nu au nimic in comun

Ziare.

"Guvernul Romaniei solicita Avocatului Poporului sa retraga solicitarile transmise spitalelor in care sunt internate persoane diagnosticate cu COVID-19 de a comunica informatii si documente justificative legate de modul in care sunt tratati pacientii si de organizarea institutiilor spitalicesti.", a transmis, joi, Guvernul, printr-un comunicat d epresa.Guvernul considera ca "asimilarea spitalelor destinate tratamentului SARS-COV-2 cu locurile de detentie este o deformare a realitatii, o alaturare de rea credinta a unor situatii care nu au nimic in comun"."Pacientii nu sunt detinuti, iar medicii si intreg corpul medical nu sunt tortionari, asa cum s-ar putea intelege din anunturile pe care spitalele ar trebui sa le afiseze in locuri vizibile la solicitarea Avocatului Poporului.Consideram ca astfel de mesaje pot fi interpretate ca o forma de presiune inutila asupra personalului medical care asigura tratarea bolnavilor de COVID-19 si creeaza, in egala masura, perceptii negative pacientilor si familiilor acestora. Pacientii din Romania sunt protejati de Legea drepturilor pacientilor nr. 46/2003, iar scopul internarii unei persoane depistata pozitiv de COVID-19 este acela de a limita raspandirea virusului", a mai transmis Guvernul.Exxecutivul a precizat ca apreciaza "efortul depus in aceasta perioada de personalul medical in contextul crizei COVID-19".", a precizat Executivul.Avocatul Poporului a trimis spitalelor din tara o instiintare potrivit careia sunt monitorizate, prin Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie.