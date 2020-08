VIDEO Cateva persoane l-au huiduit pe Ludovic Orban, aflat in vizita in Valea Jiului: "Ne bagi in faliment"

Unele persoane ii strigau premierului "ne bagi in faliment" sau ii reprosau ca Guvernul nu a dublat alocatiile pentru copii. Altii i-au spus prim-ministrului sa nu mai minta."Complexul energetic Hunedoara este dupa doua ajutoare de stat care au fost acordate in niste conditii, dintre care un ajutor de stat trebuie inapoiat, ca urmare a deciziei Comisiei Europene, pentru ca nu a fost acordat in conformitate cu legea", a afirmat Ludovic Orban, joi la Petrosani.In momentul in care a vorbit despre ajutorul acordat pentru inchiderea minelor Lupeni si Lonea, Orban a uitat pe moment denumirea celei din urma, iar unii oameni au inceput sa il huiduie si au strigat la el "Lonea" sau "Lonea, romanule"."Iar al doilea ajutor de stat acordat pentru inchiderea minelor Lupeni si Lonea a fost acordat pentru inchiderea minelor pana in data de 31 decembrie 2018 si minele continua sa isi desfasoare activitatea", a precizat Orban.El a continuat sa vorbeasca si a ecplicat ca nu Executivul a creat situatia de la Complexul Energetic Hunedoara insa le-a garantat oamenilor ca vor fi sprijiniti prin masurile Guvernului."Nu noi am creat situatia in care se gaseste complexul energetic Hunedoara, dar va garantez ca vom gasi solutii pentru pastrarea locurilor de munca. Am luat decizii, am adoptat OUG care au dat sume compensatorii catre cei care urmau sa fie disponibilizati. Suntem atenti la tot ceea ce se intampla in Valea Jiului, pentru a gasi cele mai bune solutii pentru a va sprijini. Nu spun asta doar asa, ci pentru ca ne pasa ce se intampla si vom gasi solutii pentru a va sustine", a mai spus Orban.Premierul a participat joi la depunerea de coroane la Statuia minerului, eveniment care a avut loc in parcul "Carol Schreter", din Petrosani. Ludovic Orban va luat parte la mai multe evenimente din Valea Jiului organizate cu prilejul Zilei Minerului.