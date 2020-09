VIDEO Ludovic Orban, despre relatia Romania - UE: "Ca tara, am reactionat si am dat exemple de solidaritate si de actiune comuna"

"Criza provocata de pandemie a aratat in mod direct valoarea adaugata reala a unitatii si solidaritatii europene. Exemple in domeniul medical, cum ar fi achizitia comuna de medicamente, donatii de medicamente si echipamente medicale, schimb de medici si de pacienti, in domeniul economic, deciziile de instituire a unor noi instrumente de sprijin financiar, de tip SURE, scheme de somaj sau Mecanismul de Relansare si Rezilienta sau toate reglementarile privind repatrierile de cetateni UE aflati in situatii dificile in toate colturile lumii au aratat aceasta solidaritate si eficienta actiunii comune.Ce trebuie sa facem in continuare? Trebuie sa construim pe aceasta baza cu mai multa solidaritate si unitate, simultan cu sustinerea tuturor investitiilor in rezilienta si dezvoltare economica si sociala", a declarat Ludovic Orban, vineri, in alocutiunea sustinuta la conferinta "Black Sea and Balkans Security Forum".Premierul a adaugat ca este nevoie de adaptare la noul context si acomodarea noilor realitati in actiunile comune de la nivelul Uniunii Europene."Trebuie sa ne concentram pe procesul de redresare si de dezvoltare. Adaptarea trebuie sa duca la raspunsuri care sa fie imbunatatite permanent, chiar daca raspunsurile initiale au fost reactive si in mare parte parte individuale, intr-un timp scurt putem sa mentinem aceasta evolutie pentru a determina o actiune comuna cat mai eficienta, pentru ca doar actiunea comuna poate sa ofere raspunsuri adecvate la provocarile cu care ne confruntam", a declarat Orban.Seful Executivului a subliniat ca, in linie cu angajamentul sau proeuropean, Romania a fost unul dintre sustinatorii foarte clari ai solidaritatii si actiunii europene coordonate, dupa o perioada in care tara noastra a invatat si din greseli, la fel ca si alte state."Ca tara, am reactionat si am dat exemple de solidaritate si de actiune comuna, trimitand echipe de medici si de asistenti medicali, participand la constituirea primei rezerve strategice a UE de echipamente medicale, rescEU, din care apoi s-au distribuit materiale si echipamente de protectie sanitara catre state membre si catre tari din Balcani. In continuare avem nevoie urgenta de a imbunatati procedurile, mecanismele de actiune, resursele si expertiza pentru a fi mai bine pregatiti, atat pe plan national, cat si european si euroatlantic in fata unor situatii majore de criza. Avem nevoie de un sistem cat mai bun de reactie la crize, de o coordonare rapida, dublate de capacitatea de a furniza rapid, solutii, echipamente medicale de urgenta, un sistem medical robust si investitii in cercetare in domeniul medical si farmaceutic", a declarat Orban.