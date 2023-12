Unde va putea fi văzut serialul "Tatuatorul de la Auschwitz", inspirat din romanul vândut în zeci de milioane de exemplare

SkyShowtime a anunţat cele mai noi seriale originale, precum şi conţinutul exclusiv care va fi disponibil pe platformă din 2024. Printre noile titluri se numără şi serialul original „Tatuatorul de la Auschwitz” („Tattooist of Auschwitz”), bazat pe unul dintre cele mai bine vândute romane la nivel mondial.

Anunţul despre viitoarele lansări a fost făcut de CEO-ul companiei, Monty Sarhan, şi de către Kai Finke, Chief Content Officer SkyShowtime, în cadrul Content London, eveniment de referinţă în industria de entertainment.

SkyShowtime a anunţat că „Tatuatorul de la Auschwitz” va fi lansat drept o producţie originală SkyShowtime şi va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe platformă în 2024, în majoritatea pieţelor în care serviciul este disponibil.

Producţia Sky Studios este un serial dezvoltat pe baza celui mai bine vândut roman al lui Heather Morris, avându-i în rolurile principale pe Jonah Hauer-King („The Little Mermaid”, „World on Fire”) şi Anna Próchniak („Baptiste”, „Warsaw 44”), interpretându-i pe Lali şi Gita. Harvey Keitel („The Irishman”, „Youth”), nominalizat la Oscar, interpretează o versiune modernă a lui Lali, în timp ce câştigătoarea Critics Choice Awards, Melanie Lynskey („The Last of Us”, „Yellowjackets”) joacă rolul lui Heather Morris. Jonas Nay („Deutschland 83, 86, 89”) îl interpretează pe Stefan Baretzki. Coloana sonoră poartă semnătura compozitorului câştigător al unui premiu Multi-Award Hans Zimmer şi a Karei Talve, în timp ce Tali Shalom-Ezer („My Days of Mercy”, „Princess”) este regizorul celor şaşe episoade.

De asemenea, SkyShowtime va lansa în premieră serialul original „Veronika”, un serial suedez thriller de crimă cu accente paranormale, în care joacă superstarurile nordice Alexandra Rapaport („Honour”) şi Tobias Santelmann (cu apariţii în conţinutul exclusiv „Beforeigners” şi „Welcome to Utmark”, precum şi în „Point Break” şi „Those Who Kill”). Katja Juras şi Anna Lindblom („Gåsmamman”) au creat şi scris scenariul serialului format din opt episoade, în timp ce apreciatul Jonas Alexander Arnby („War of the Worlds”) este regizor. Serialul a fost achiziţionat de la Viaplay Content Distribution şi va fi disponibil pentru vizionare în toate ţările în care SkyShowtime este disponibil. Data premierei va fi anunţată anul viitor.

Aceste titluri extind portofoliul de conţinut original şi exclusiv disponibil publicului, venind în completarea serialelor originale de succes lansate pe platformă anul acesta, precum „Bosé”, „Codename: Annika”, „Fleeting Lies”, „Poker Face”, „The Invisible Ladies”, „Câştigătorul” şi „Warszawianka”.

Pe lângă aceste titluri, SkyShowtime va oferi abonaţilor săi şi mai multe seriale noi şi exclusive în 2024, inclusiv serialele originale „The Curse” şi „The Envoys” (S2), precum şi serialele exclusive „Apples Never Fall”, „Halo” (S2), „Knuckles”, „The Lovers”, „Mary & George”, „Ted” şi „The Woman in the Wall”.

Abonaţii SkyShowtime vor putea urmări şi o selecţie mare de filme difuzate în premieră, succese de box office, printre care „Asteroid City” de la Wes Anderson, „Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One” şi „Patrula căţeluşilor: Filmul cel mare”. Data de lansare a acestor filme va fi anunţată ulterior.

„Continuând extinderea listei solide de producţii lansate în 2023, SkyShowtime este mândru să anunţe o parte din divertismentul deosebit planificat pentru a fi lansat în 2024. Pe lângă oferirea celor mai bune producţii de la Hollywood, inclusiv serialul original apreciat de critici The Curse şi succese de box office precum Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, oferim şi producţii locale cu care publicul din pieţele în care suntem prezenţi rezonează. Serialele SkyShowtime Original precum Tatuatorul de la Auschwitz, alături de seriale exclusive precum Mary & George şi Ted, demonstrează angajamentul nostru de a oferi divertisment de calitate şi valoros membrilor noştri”, a declarat Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, abonaţii SkyShowtime au acces la seriale noi şi exclusive, originale, filme premiate, conţinut pentru copii şi familie şi la o selecţie de titluri emblematice marca Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios and Peacock - toate disponbile într-un singur loc. SkyShowtime este disponibil în Albania, Andorra, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Suedia.