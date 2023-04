Credincioşii aşteaptă aprinderea Luminii Sfinte la Mormântul lui Iisus Hristos din Ierusalim VIDEO

Credincioşii aşteaptă sâmbătă, la Ierusalim, aprinderea Luminii Sfinte de la Mormântul lui Iisus Hristos, aceasta fiind considerată cea mai evidentă dintre minunile creştine care se petrec în Biserica Ortodoxă. Lumina va fi împărţită mulţimii de credincioşi. O delegaţie a Patriarhiei Române se află la Ierusalim pentru a aduce lumina în România.

Sfânta Lumină de la Ierusalim este considerată cea mai clară dovadă a dreptei credinţe, cea mai evidentă dintre minunile creştine care se petrec în Biserica Ortodoxă.

Potrivit rânduielii, înainte de coborârea Luminii Sfinte, Mormântul Sfânt este verificat, pentru îndepărtarea oricărei surse de foc din interiorul acestuia, după ce toate luminile şi candelele au fost stinse.

Verificarea implică trei inspecţii separate, care încep la ora 10.00, şi este condusă de un paznic musulman stabilit pentru Sfântul Mormânt, în prezenţa clericilor armeni, copţi şi iacobiţi.

La ora 11.00, are loc sigilarea uşii Sfântului Mormânt, de către Garda musulmană, care pune o bandă albă printre cele două mânere ale uşii, sigilând-o cu ceară. Apoi se pecetluieşte uşa cu două panglici albe aşezate în cruce.

După aceea soseşte Patriarhul Ierusalimului care, împreună cu un sobor de ierarhi şi cu credincioşii, înconjoară de trei ori, în procesiune, Sfântul Mormânt.

Patriarhul Ierusalimului îşi scoate apoi veşmintele şi mitra şi este verificat pentru a se dovedi că nu are asupra sa nici un dispozitiv cu care să poată aprinde vreo lumânare.

Îmbrăcat numai în stihar, veşmânt lung şi larg pe care îl poartă preoţii ortodocşi în timpul serviciului religios, Patriarhul intră în Sfântul Mormânt.

În interior, Preafericirea Sa îngenunchează înaintea dalei de marmură ce acoperă Mormântul şi se roagă pentru pogorârea Sfintei Lumini.

După ce Lumina Sfântă a coborât în Mormântul Sfânt, patriarhul o oferă tuturor celor prezenţi.

Lumina Sfântă va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seară de părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie şi va fi împărţită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române, pe Aeroporrtul Otopeni.

Patriarhul Diodor I, care a fost prezent la ceremonie timp de 63 de ani, a relatat, în 1998, într-un interviu acordat profesorului danez Niels Christian Hvidt, referitor la ceremonia Sfintei Lumini, că, de obicei, minunea se petrece imediat ce sunt citite o serie de rugăciuni speciale.

"După ce se sting toate luminile, mă plec şi intru în prima încăpere a Mormântului. De acolo merg încet prin întuneric spre cealaltă încăpere a Mormântului, unde a fost pus Trupul lui Iisus. Acolo îngenunchez cu frică sfântă şi rostesc rugăciunile consacrate, care ni s-au transmis de-a lungul veacurilor; iar după ce le citesc, aştept. Uneori, e posibil să aştept câteva minute, dar, de obicei, minunea se săvârşeşte îndată ce citesc rugăciunile. Din miezul pietrei pe care a stat Trupul lui Hristos o Lumină nedefinită iese înspre afară. De obi­cei, are o nuanţă albastru-deschis, dar culoarea se poate schimba şi să ia multe nuanţe diferite. Nu se poate descrie în cuvinte omeneşti. Lumina iese din piatră ca şi cum ar ieşi dintr-un lac. Placa Mormântului arată ca şi cum ar fi acoperită cu un nor umed, dar este Lumină", a mărturisit patriarhul.

El a precizat că Lumina se comportă diferit în fiecare an.

"Uneori acoperă numai placa de pe Mormânt, în timp ce alte ori umple de lumină tot baldachinul, încât oamenii care stau în afara Mormântului şi privesc înăuntru văd cum este plin de Lumină. Această Lumină nu arde. Niciodată nu mi-a ars barba în cei 16 ani de când sunt patriarh în Ierusalim şi am primit Sfânta Lumină. Lumina are o compoziţie diferită de cea a unei lumini obişnuite care arde într-o candelă. Într-un anumit loc, Lumina se ridică în sus şi formează un stâlp, a cărui flacără are o natură diferită, astfel încât îmi este cu putinţă să aprind lumânările mele de la ea. În felul acesta, după ce iau flacăra în lumânările mele, ies şi dau Lumina mai întâi patriarhului armean şi apoi celui copt. După aceasta, împart Lumina tuturor celor care se află în Biserică...", a continuat Diodor.