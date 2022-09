Celebrul lunetist Wali a revenit în Ucraina pentru a lupta împotriva rușilor. Canadianul poate ucide chiar și 40 de soldați pe zi

Celebrul lunetist canadian Oliver Lavigne-Ortiz, poreclit ”Wali”, a revenit în Ucraina pentru a lupta din nou alături de armata ucraineană împotriva rușilor.

Informaticianul canadian este considerat cel mai bun lunetist cu expieriență în fronturi de luptă. Între 2009 şi 2011, el şi-a câştigat porecla Wali în timpul petrecut în Afganistan ca parte a unităţii de elită JTF-2. El a reuşit un record de ucidere de la distanţă, cu aproape 3.5 km.

Canadianul a mai fost prezent în Ucraina în luna martie. Parte a Regimentului Royal Canadian 22, Wali şi-a dobândit reputaţia în tururi în Afganistan, Siria şi Irak. Deşi un lunetist bun ajunge la 5-6 ucideri pe zi, Wali poate ajunge chiar la 40 şi de aceea a devenit o "legendă" în rândul armatei mondiale. El a apărut la diverse emisiuni televizate, iar numele său adevărat nu a fost dat publicităţii.

În prima sa prezență în Ucraina, presa rusă a lansat informația că Wali ar fi fost ucis. Canadianul a dezmințit rapid informația.

