”Eleva lui Mazăre” s-a măritat pe iaht, în Dubai, cu un milionar misterios. De ce nu are voie să-i arate fața FOTO

Mădălina Pamfile (33 de ani), cunoscută în showbiz drept ”eleva lui Radu Mazăre”, s-a cununat civil, chiar de Ziua Îndrăgostiților, la Dubai, cu tatăl fetițelor sale, un milionar albanez misterios.

Fosta asistentă TV a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice întru-totul familiei. Are o relație de mulți ani cu un milionar albanez căruia i-a oferit și două fetițe.

„ Evenimentul a fost foarte restrâns și intim. A fost doar cununia civilă. Am vrut să ne bucurăm de moment. Am dat o petrecere restrânsă pe yacht. Sunt foarte bine, urmează să mă reîntorc curând în România”, a declarat Mădălina Pamfile, pentru Click!

„Evenimentul a fost organizat pe repede înainte. Rochia am cumpărat-o din Dubai, într-o oră și jumătate am și luat-o.

Soțul meu nu-și dorește să apară în presă, nu e persoană publică. E discret cu viața personală, de aceea nu am vrut să postăm imagini împreună, cu chipul lui.

Am început petrecerea la ora 13, la prânz, și am continuat toată noaptea la un restaurant. El s-a ocupat de locație, eu de rochie, costume etc.

Verigheta este bătută în diamante. Noi avem religii diferite și nu am vrut să ne complicam să facem o cununie religioasă. E posibil însă să facem o nuntă mult mai mare în viitor, chiar în România”, a mai spus românca în emisiunea lui Dan Capatos.