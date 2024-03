Operațiune de amploare împotriva mafiei siciliene. 55 de persoane au fost arestate VIDEO

Poliţia a anunţat marţi că a arestat 55 de persoane suspectate de legături cu mafia siciliană, în cadrul unei ample operaţiuni împotriva crimei organizate.

Suspecţii sunt acuzaţi de extorcări, trafic de droguri şi posesie de arme şi explozivi.

Raidurile, la care au participat aproximativ 500 de poliţişti, au avut loc în principal în împrejurimile oraşului sicilian Caltanissetta, dar şi în alte locuri din Italia.

”Operaţiunea de astăzi are o importanţă deosebită nu doar din punctul de vedere al cantităţii, dar şi din cel al calităţii”, le-a declarat jurnaliştilor Salvatore De Luca, din cadrul procuraturii din Caltanissetta.

