Peste 700 de magazine, sucursale bancare, tutungerii și fast-food-uri au fost vandalizate în timpul violențelor urbane din Franța VIDEO

Peste 700 de magazine din Franţa au fost devastate în timpul violenţelor urbane declanşate marţi seară, a anunţat sâmbătă ministrul francez al Finanţelor, Bruno Le Maire.

Într-o conferinţă de presă, ministrul a precizat că 200 de puncte de vânzare cu amănuntul, 250 de tutungerii şi 250 de sucursale bancare au fost atacate, jefuite şi, în unele cazuri, arse până la temelii, iar acestora li se adaugă un număr mare de magazine de îmbrăcăminte şi articole sportive, precum şi fast-food-uri.

They didn't mask themselves so many will surely be later caught by the French police.

"După cum vedeţi, acest lucru afectează întreaga ţară, toate firmele şi toate afacerile", a spus ministrul, adăugând că este prea devreme pentru a stabili valoarea pagubelor.

Nationalist football fans are now defending shops from the alliance of rioters, looters & Antifa in the French city of Angers

People have had enough of the looting & are starting to form vigilante groups to protect their neighborhoods

