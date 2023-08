Experiențe șocante în Mamaia Sat. Ce li s-a cerut turiștilor la cazare: ”Ne-au spus să mergem la Iohannis”

Turiștii de pe litoralul românesc au atras atenția pe rețelele sociale asupra unui hotel care le-a solicitat la cazare plata unui depozit, fără a-l mai returna ulterior. De asemenea, clienții s-au plâns că au fost jigniți și amenințați.

”Am avut o experiență foarte urâtă cu ei, care nu se termină nici acum, pentru că primesc apeluri cu amenințări noaptea de la ei.

Am fost cazați 5 nopți la ei, după a doua noaptea le-am cerut un prosop de baie/picioare, să îl punem pe jos, pentru că celălalt se murdărise de la nisip, de la plajă, evident... și nu voiam să ne batem joc de celalalte.

Mi-a tipat în telefon o femeie isterică, mi-a spus că ei nu fac curățenie, că aici nu e hotel, că doar contra cost este serviciu de curățenie sau că schimbă lenjeria după 3 nopti, ceea ce noi nu solicitasem oricum...

În sfârșit, după ce am închis telefonul am primit msg pe wapp, că daca nu ne convine putem să plecăm că ne returnează banii pe 2 nopți, chiar daca noi mai aveam de stat 3, deci pe furat din start... a

Apoi dacă vrem să mai stăm să mergem să plătim jos depozit de 1500 lei pe care am omis, deși nu ni s-a solicitat! Greseala noastră, si pentru că eram cu un copil mic, este că am coborât și am platit depozitul de 1500 lei, precizez că suma integrala pentru cazare am plătit la check in 1991 lei.

Depozitul, evident fără vreun proces verbal de predare primire, nimic, doar un bon de casa, firmă noua, din 2023.. în sfârșit, măgării multe! Depozitul care urma să ni se returneze după 14 zile de la check out.

Au trecut acum mai bine de 30 de zile de la check out, le-am lăsat recenzii pe google si pe booking, contul lor vechi de google l-au șters pentru că primisera multe recenzii negative de la persoane cărora li s-a intamplat cam acelasi lucru, banii de pe depozit evident că nu i-am primit înapoi.

Le-am facut reclamatie la ANPC si la Poliția Economica, poate cu putin noroc rezolvă ei ceva.

Nu mai fusesem la mare in România de 7 ani, am rămas așa cu un gust amar, este foarte urât ce se întamplă și că in 2023 ești jignit și amenințat pe banii tăi”, a fost mesajul inițial care a provocat o discuție aprinsă.

”Am pățit-o și noi vara aceasta la ei! La fel cu amenințări pe numărul privat de telefon, jigniri din partea doamnei! Noi am refuzat categoric să platim depozitul acela, știam clar că nu-i vom mai primi la cum am fost tratați! Și nici apă nu exista in hotel, ne a zis să vorbim cu Iohannis”, a completat altcineva.

