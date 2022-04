Manelistul Jador îi bate obrazul lui Dominic Fritz, după ce a fost interzis la Filarmonica Banatul: „Sunt țigan, ăsta sunt eu. Faceţi Timişoara de râs”

Într-o înregistrare video de pe pagina sa de Facebook, manelistul Jador îl acuză pe Dominic Fritz, primarul Timişoarei, pentru decizia de a interzice concertul pe care urma să îl susţină alături de Aza Dau Moda, pe 17 mai, de la Filarmonica Banatul din Timișoara, arată adevarul.ro.

Jador şi Aza Dau Moda au anunțat că o să concerteze în sala Capitol a Filarmonicii Banatul în data de 17 mai 2022, fiind puse în vânzare și biletele pentru eveniment.

După ce biletele au fost puse în vânzare, conducerea Filarmonicii Banatul a reacționat anunțând că nu și-a dat acordul pentru închirierea sălii Capitol organizatorilor concertului de manele. Organizatorii au spus, însă, că în momentul în care au pus în vânzare biletele pentru cocert aveau acordul verbal al Filarmonicii.

După ce Filarmonica Banatul a transmis oficial că nu acceptă ca sala să fie închiriată pentru concertul de manele, Jador a reacționat pe Facebook, acuzându-l pe primarul Dominic Fritz de discriminare.

“În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din ţară pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Mi-am dat seama… bă, ţigan, manele… primarul am înţeles că nu a fost de acord şi cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru ca Jador să nu vină acolo. Ce vreau eu să spun… Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni… da, sunt ţigan…şi mă bucur că sunt… am făcut o facultate, domnul primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador…Sper ca oamenii din Timişoara care discriminează ţiganii sau un gen muzica... nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părut prea negru şi îi deranjează, pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale, ritmul vă deranjează?”, este mesajul manelistului.

El spune că îi este „foarte ruşine” că se află în această situaţie, dar atrage atenţia că este foarte urât să fii discriminat, adăugând că românii plecaţi în Italia, Spania, Germania au simţit „discriminarea în oase, în sânge, când cineva face un lucru din toată inima”.

„Mi-e foarte ruşine că sunt în situaţia asta, dar e foarte urât să fii discriminat. Am avut atâtea exemple. Am avut Holocaust. Avem un război între oameni care vorbesc aceeaşi limbă. Nu poate să îmi ia cineva dreptul la a cânta, dacă se lua de mine că sunt ţigan nu mă deranja. Sunt ţigan, ăsta sunt eu. Dar eu am fost la şcoală, domnul primar. Faceţi Timişoara de râs. Nu voi mai veni să cânt la Timişoara deoarece am înţeles că oamenii de acolo au fost foarte scârbiţi că eu aş veni să cânt la Filarmonică“, este mesajul lui Jador.

