Ce a găsit un părinte în manualul de informatică al fiului său. ”O activitate absolut familiară pentru un tânăr din deceniul nouă al secolului trecut”

Un părinte sesizează, pe Facebook, calitatea învechită a învățământului romanesc, după ce a deschis un manual de informatică al fiului său, în vârstă de 14 ani. Manualul pentru clasa a IX-a include o pagină unde elevii sunt învățați cum să inițieze o convorbire telefonică, în termeni care nici nu mai există în societatea actuală.

”Zic să mă aplec puțin asupra manualului de informatică de clasa a IX-a, cu ajutorul căruia fi-miu va începe să deslușească tainele acestei materii de secol XXI.”, scrie pe pagina sa Costin Mirescu, care apoi detaliază cum copiii sunt învățați să ridice receptorul, să formeze numărul, pus și să pună receptorul în furcă.

”Avem așa:

Pasul 2: Mergi la telefon. Mergi unde? Cum adică să merg la telefon? Telefonul este la mine în mână.

Pasul 3: Ridică microreceptorul din furcă. Ridică ce de unde? Care furcă? Noi stăm la bloc. Nu merge cu o furculiță? De fapt, ce treabă are asta cu telefonul? Ia stai s-o întreb pe Siri ce-i cu furca asta.

Pasul 4: Dacă are ton, formează numărul de telefon, altfel, pleacă la vecin și mergi la pasul 10. Cum adică dacă are ton? De care ton? Mărunțit sau feliat? În ulei sau saramură? Wooow, ia stai așa, cum am ajuns la vecin? Ce să caut la ciudatul ăla? Să iau de la el ton?

Pasul 6: Dacă nu răspunde, pune microreceptorul în furcă. Iar furca aia. Pare importantă în informatică. Nu a zis nimeni nimic de furci atunci când am optat pentru profilul ăsta. Ăia de la filo or avea și ei cu furci?

Ads

Pasul 7: dacă nu a răspuns la telefon persoana căutată, cere să vină la telefon persoana căutată. Cum adică să răspundă altcineva la telefonul persoanei căutate? Înseamnă că telefonul a fost furat și trebuie blocate toate conturile și schimbate parolele. Dau acum mesaj pe insta.

Pasul 10: Anunță la serviciul deranjamente? Ce serviciu? Iar intră tâmpita aia de Andrea de la Vodafone și pierd o zi întreagă. Mai bine dau mesaj pe insta și aia e. În definitiv, cine mai stă azi pe apel?” scrie părintele uluit pe pagina personală.

Ads

”Însăși coperta acestei capodopere de manual arată ca o pagină din cartea de istorie: un monitor d-ăla cu tub și - atenție - o dischetă. O DISCHETĂ, bă băiatule. Nu un stick, nu un card de memorie, nu un cloud. O fucking dischetă.”, se miră Costin Mirescu.

Comentariile la postarea părintelui uluit nu au întârziat să apară.

”As aplica pasul 10 către serviciul Ministerul Educației 🤔”

”Asta am zis și eu anul trecut. Fi-miu a avut același manual, cu noțiuni despre floppy-disc... Nici nu știe ce e aia. Era manual din 2007, adică de când eram eu în liceu.

Sa nu mai zic că la noi, la ditamai colegiul național, nici măcar nu au primit manuale la toate materiile, dar nici indicații sa folosească unele în format electronic.”

”Eu sunt curioasă, ce profesor ar putea să predea așa ceva?”

”Dacă vă rog din tot sufletul meu mic și urât să faceți ceva cu asta, vă supărați? Eu am băiatul la grupa mare la grădi și vă dau cuvântul de onoare ca sunt oripilat de ce urmează la școală”, au răspuns alți părinți.

Ads