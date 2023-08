Cum a ajuns Maria Cârneci să cânte la nunta greșită: ”Aveam vreo 36 de apeluri de la ceilalți miri”

Maria Cârneci (70 de ani), una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cântărețe de muzică populară, a relatat un episod amuzant care i s-a întâmplat la o nuntă.

Prezentă la emisiunea ”Star la Mare Fitza”, difuzată pe Antena Stars, Maria Cârneci a recunoscut că a trecut printr-o situație delicată atunci când a greșit locația unei nunți, ajungând să interpreteze la o alta.

„Am încurcat și datele, am încurcat și locațiile. Am băgat la Snagov cu băiatul cu acordeonul, unde am văzut, am ajuns. Așa ne arăta gps-ul. Aici e locația, dar era una lângă alta. Unde am zis că aici e, ne-am dat jos. Am apucat să și cânt o oră. Se uitau mirii la mine. Au fost boieri, pentru că nunta mea unde trebuia să merg era alături. Aveam vreo 36 de apeluri de la ceilalți miri”, a detaliat Maria Cârneci.

„Oamenii m-au crezut. Le-am spus că nu e vina mea. Oamenii la care am cântat își dădeau coate…a, nașul a adus-o, a, socrul mic a adus-o, că nu știa a cui e surpriza și ce e cu mine acolo. Au fost înțelegători mirii la care trebuia să merg”, a mai spus interpreta.