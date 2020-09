DSP: Jumatate din unitatile de invatamant din Vrancea nu au autorizatie sanitara, aproape 100 au toaletele in curte. Judetul este condus, de 20 de ani, de Marian Oprisan

Scoli neracordate la retele de apa

Judetul este condus, din 2000, de Marian Oprisan PSD ). Politicianul candideaza la alegerile locale pentru un nou mandat de presedinte al CJ Vrancea."Din cele 452 de unitati scolare, crese, gradinite, scoli si licee , 230 detin autorizatie sanitara de functionare, iar 222 sunt neautorizate. Trei dintre acestea au depus in ultimele zile dosare pentru autorizare, care sunt in lucru.Motivele pentru care aceste scoli nu au fost autorizate sunt diverse, de la faptul ca desi intrunesc conditiile necesare pentru autorizare, unitatile de invatamant nu au solicitat acest lucru, pana la lipsa racordarii la reteaua de apa, canalizare, lipsa grupurilor sanitare conforme. Exista si situatii in mediul rural in care desi au toate aceste conditii, scolile si gradinitele sunt grupate, dar nu au circuite separate si nu pot fi autorizate", a declarat,directorul adjunct al DSP Vrancea, Janina Lazar.O situatie unica se inregistreaza in comuna Boghesti, unde niciuna dintre scoli nu este racordata la reteaua de apa si canalizare.Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean ( ISJ ) Vrancea, cateva zeci de unitati scolare se afla in diverse stadii de renovare, in timp ce 94 de scoli si gradinite nu au toalete in interior."In judetul Vrancea un numar de 73 de unitati de invatamant se afla in diferite stadii de renovare. Incheierea lucrarilor de reabilitare variaza de la caz la caz, in functie de data inceperii lucrarilor. 94 de unitati de invatamant au toalete in exteriorul cladirii sau sunt neconforme", se arata intr-un raspuns trimis AGERPRES de catre ISJ Vrancea.In anul scolar 2020-2021, in judetul Vrancea sunt asteptati sa inceapa cursurile un numar de aproape 50.000 de elevi , dintre care 8.638 de elevi prescolari, 15.612 de elevi in invatamantul primar, 12.321 la gimnaziu si 12.516 de elevi in licee sau scoli profesionale.