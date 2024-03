A început operațiunea ”mărțișoare pentru profesori”. Mai pot fi considerate gesturi simbolice sau au devenit o modalitate de mituire

Perioada 1-8 martie este o adevărată provocare pentru părinții elevilor din România, asta pentru că începe „goana” după cadourile pe care vor sau se simt obligați să le ofere profesorilor.

Părinții numesc această perioadă „Operațiunea martie” și foarte mulți dintre ei se declară nemulțumiți pe rețelele sociale, de faptul că sunt nevoiți să dea foarte mulți bani pe cadourile cadrelor didactice, care sunt și din ce în ce mai scumpe și tot mai puțin simbolice.

Una dintre mămicile revoltate spune că are doi copii, unul de clasa a-III-a și celălalt de clasa a-VII-a și că „pe grupurile de părinți mamele cu inițiativă ne-au jumulit pentru 1 și 8 martie. Am dat 70 de lei pentru cel mic și 200 de lei pentru cel mare. Noi părinții știm că nu poți să nu dai, nu poți să-i faci asta copilului când discuția e aprinsă pe grupul clasei. Singura soluție e ca voi dragi învățătoare și profesoare să spuneți clar și răspicat: „Nu primim cadouri de valoare! Primim doar simbolic!” Este rușinos că de la an la an ne lovim de aceste probleme”.

Tot femeia mai spune că prin toate aceste atenții scumpe, copiii sunt învățați să ofere șpagă. „Îi pregătiți pentru țara asta coruptă, în care toată lumea vrea să primească pachetul sau plicul!”.

Un răspuns pentru mămica revoltată vine chiar din partea unui profesor care spune că „sunt părinte și profesor și, cu riscul de a repeta mesajul, pe tot parcursul claselor primare, la clasa copilului meu, câteva mămici, dornice să își arate potența financiară, au făcut legea la clasă. Veneau cu tot felul de ifose și nu cumpărau Doamnei decât cadouri de firmă. În nenumărate rânduri, Doamna ruga mămicile să se limiteze la un mărțișor și o floare. Așa că, părinții poartă cea mai mare vină. Eu refuz să cred că sunt profesori care impun elevilor să cumpere cadouri. Și dacă sunt, aveți curajul și dați-le numele, nu mai generalizați”.

Un alt profesor îi dă dreptate mămicii. „Aveți dreptate! Noi, cadrele didactice, purtăm vina aceasta. Eu, la prima ședință cu părinții din clasa pregătitoare le-am spus clar ca nu accept cadouri. Primesc cel mult un fir de floare, dar și acela fără ambalaj, ca să contribuim puțin și la protejarea mediului.😊Toată lumea a înțeles perfect și nu au fost discuții”.

„Trăiesc de 40 de ani în Occident, am doi copii, fata economistă, băiatul dentist și niciodată nu mi-aș fi permis ca să insult un profesor cu atenții. Aici nu există așa ceva. Nicăieri. Nici la profesori, nici la doctori...”, spune o altă mamă, într-un comentariu pe rețelele sociale.

O altă persoană își aduce aminte de o perioadă mai îndepărtată când era la grădiniță. „Copil fiind, la gradiniță, într-o vreme în care si telefoanele fixe erau rare... am uitat să îi spun mamei de strângerea de fonduri, iar doamna cu initiativă ad literam m-a dat deoparte când au oferit atenția... slavă domnului că educatoarea a fost inspirată și a salvat situația! Ce îmi doresc să retineti este că unii copii realmente au nevoie să își experime dragul de doamna. În ce transformă asta unii parinți este altă poveste. Nu este nimic „defect” să vrei sa fii recunoscător, să apreciezi pe cineva! Faceți diferenta între apreciere/recunoaștere și șpagă/atenție.”

Pentru că era de așteptat ca nu toți părinții să rezoneze cu ceea ce spune mămica nemulțumită, un alt părinte o contrazice: „De „jumulit”? Nimeni nu bagă nimănui mâna în buzunar și nu v-a obligat nimeni... Pur și simplu, anunțați grupul de mămici că nu sunteți de acord și cu asta basta! Nu văd rostul postării! Pe bune! Multe sunt „înflorite” nu cred că v- a cerut 270 de lei sau cât scrie în postare...”.

Pentru a înțelege mai bine care este limita dintre cadoul simbolic și cel scump, sau de ce simt nevoia părinții să ofere cadouri scumpe profesorilor, Ziare.com a discutat cu avocatul, Zeno Daniel Sustac, care este și coordonatorul grupului „Părinții Elevilor din România”.

1. Care este semnificația mărțișoarelor și de ce le oferă elevii în fiecare an profesorilor?

„Este vorba despre un gest de recunoștință și de recompensare la nivel moral, în niciun caz la nivel material, a lucrurilor bune pe care profesorii le oferă elevilor și atâta timp cât discutăm despre ceva simbolic și nu mergem pe mărțișoare aurite sau alte chestiuni extrem de costisitoare care înlocuiesc gestul și îl transformă în altceva, este absolut în regulă. Dacă simți nevoia să oferi un buchet de flori nu este niciun fel de problemă, atâta timp cât oferi un mărțișor simbolic fără să-ți fie solicitat sau să-ți fi impusă o anumită conduită sau valoare. Cât timp nu se transformă în normă socială și rămâne gest este în regulă. În momentul în care se transformă în afacere sau în obligație este o problemă reală” e de părere

Zeno Daniel Sustac, coordonatorul grupului „Părinții Elevilor din România”.

2. De ce simt nevoia părinții să facă cadouri scumpe cadrelor didactice?

„Există o categorie de părinți care simt nevoia să fie în prim-plan, să-și poziționeze copii pe poziții nemeritate prin simplul fapt că acordă genul acesta de cadouri scumpe. Intră în grațiile profesorilor și știm că aproape în fiecare clasă există genul acesta de favoriți, genul de părinți băgăcioși care toată ziua sunt pe urmele profesorilor și încearcă să-și împingă copiii în față”.

Acest tip de comportament nu are nicio legătură cu principiile educației sau cu morala, afirmă Zeno Daniel Sustac.

3. Cum rămâne cu părinții/elevii care nu-și permit aceste cadouri?

„Pentru că nu-și permit sau pentru că nu doresc și nu rezonează cu astfel de comportament, părinții riscă să primească un tratament discriminatoriu din partea celorlalți părinți sau a profesorilor”, adaugă avocatul.

Se poate discuta chiar de discriminare pe criterii financiare, afirmă Zeno Daniel Sustac. „Dacă cadourile sunt extrem de costisitoare și sunt solicitate de cadrele didactice atunci avem o foarte mare problemă care poate ajunge inclusiv la partea penală pentru că este o condiționare a actului educațional de calitate de un anumit comportament. Știm foarte bine că învățământul public este gratuit și obligatoriu.”

4. Ce rol joacă profesorii în această „tradiție a cadourilor scumpe”?

„Marea majoritate a profesorilor nu pretind și foarte mulți nu acceptă, dar există și „pădure cu uscături” în care sunt profesori pretențioși, foarte plini de ei care se consideră „buricul universului” și pentru ei e ca și cum ar considera că le fac un hatâr părinților pentru că aceștia au onoarea să-și țină copiii în preajma lor. Avem și astfel de personaje în sistemul public de învățământ, care pretind genul acesta de cadouri. De foarte multe ori părinții din clasele respective sunt obligați să se conformeze stilului respectiv pentru că în caz contrar se răzbună pe elevi. Există anumiți profesori de top care pretind astfel de cadouri în fiecare an. Acest lucru este cunoscut și se perpetuează din generație în generație și de ziua profesorului respectiv se știe că trebuie un cadou scump. Din păcate avem și această parte a problemei, dar din fericire nu este foarte extinsă la nivel național”, e de părere coordonatorul grupului „Părinții Elevilor din România”.

Sunt și cazuri în care părinții tremură de frica acestor profesori, adaugă Zeno Daniel Sustac. „Sub nicio formă nu vor să se pună rău cu ei și se tem pentru rămânerea copilului în școală dacă nu cotizează, pentru că sunt personaje influente, răzbunătoare, pline de ele, cunoscute cu tentacule în lumea politică. Sunt chestiuni tolerate de generații de sistemul românesc de învățământ. Oricât de bun profesionist ai fi, dacă uman te descalifici, locul tău nu e acolo”.

5. Cadourile scumpe pot fi considerate mită?

„Cu siguranță. În anumite cazuri, da. Vorbim despre iPhone-uri, lănțișoare, parfumuri. Dacă se pretinde un astfel de cadou de către un cadru didactic avem o problemă de natură penală”, afirmă avocatul.

6. Există vreo lege sau vreun regulament școlar care să interzică cadourile scumpe oferite profesorilor?

„Există de la Codul penal la regulamentele unităților de învățământ, numai că de foarte multe ori există și inițiative ale părinților care antrenează întreg colectivul de părinți ai clasei și foarte puțini au puterea de a spune „eu nu particip la așa ceva”. Avem acel efect de turmă și nimeni nu vrea să fie „Gică Contra”, dacă se demarează un astfel de demers, din nefericire majoritatea părinților se încolonează și cotizează, ceea ce este o abordare absolut nesăbuită și nelalocul ei”.

Școala nu este despre cadourile oferite profesorilor, spune Zeno Daniel Sustac, coordonatorul grupului „Părinții Elevilor din România”. „Profesorii sunt remunerați, au contracte de muncă în vigoare, nu fac ceea ce fac în mod gratuit și este datoria lor să ducă actul educațional la un standard cât mai ridicat. Restul sunt derapaje, excese și chestiuni la limita legii sau dicolo de ea”.

Părerile sunt împărțite în ceea ce privește simbolistica sau valoarea cadourilor de 1-8 martie. Sunt părinți care se opun în totalitate acestor atenții oferite profesorilor, alții nu au nicio problemă să le facă, dar mai sunt și cei care se află la mijloc, fiind puși să aleagă între a fi discriminați sau a contribui la cadourile scumpe chiar și cu ultimele economii din casă.

Oferitul mărțișoarelor reprezintă un gest prin care elevul își arată recunoștința și aprecierea față de un cadru didactic. Din păcate, simplitatea acestui gest e pe cale să dispară, devenind un gest generator de stres pentru părinții și elevii care nu-și permit „mărțișoarele” scumpe.