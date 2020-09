Augusta Lazarov schimba Antena 1 cu TVR. Ce functie va ocupa in Televiziunea Publica

Augusta Lazarov a fost, timp de zece ani, Head of Entertainment la Antena 1. A produs, printre altele, 14 sezoane ale emisiunii Te cunosc de undeva si ultimul Revelion. Plecarea ei a avut loc la inceputul acestui an. De asemenea, Matinalul TVR va avea prezentatori noi - Gabriel Feresteanu si Liza Sabau, moderatorii emisiunii Feres si Liza la Virgin Radio. In prezent, matinalul TVR este axat pe stiri si informatii si este prezentat de Daniel Coman si Andra Soceanu.