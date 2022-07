Reacție în timp record în cazul medicului care face naveta 200 de kilometri. Anchetă la apartamentele alocate "cui trebuie"

Un medic chirurg care locuiește în București și lucrează la Spitalul Județean de Urgență Argeș din Pitești a relatat cum decurge fiecare zi pentru un doctor navetist.

Acesta se trezește la 4.30 dimineața pentru a ajunge la timp la serviciu. La finalul unei zile în care face intervenții chirurgicale, ajunge acasă la ora 9 seara.

Într-o postare pe pagina sa de pe Facebook, acesta acuză conducerea spitalului că după 5 ani de când lucrează în unitatea medicală, nu i s-a oferit o locuință de serviciu.

La doar câteva ore de la postarea medicului, autoritățile au reacționat, tot pe Facebook.

Prefectul județului Argeș, Radu Perianu, a anunțat că nu tolerează abuzuri și că Alina Gorghiu va solicita să fie trimis la spital corpul de comtrol al ministrului Sănătății:

"Este de neacceptat să faci naveta sute de kilometri ca să tratezi pacienți în Argeș și să fii tratat mizerabil! Sunt indignat să aflu situația medicului Andrei Gaitan și vreau să aflu dacă este rea-voință, lipsă de respect, dar și nerespectarea legii!

Voi face un demers instituțional pentru că vreau să ajungă la mine informații clare: câte locuințe de serviciu sunt disponibile în județ, pentru medici, cum se dau și cui! Trebuie să știe fiecare argeșean. Nu voi tolera abuzuri!

Am discutat această problemă cu Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, care mi-a transmis că va sesiza Ministerul Sănătății și va solicita să fie trimis corpul de control al ministrului, la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Situația nu poate rămâne așa! Iar pe viitor nu se mai poate repeta!", a scris prefectul.

Postarea medicului Andrei Gaitan

"Lucrez de 5 ani la Spitalul Județean de Urgență Pitești și tot de atâta timp fac naveta, zilnic, între București și Pitești. Mă trezesc la ora 4:30 și străbat cei mai bine de 200 de km dus-întors, zilnic, pentru a fi prezent la această unitate medicală strălucitoare. În acești 5 ani am cheltuit o mică avere pe drum și chirie, ca să nu mai zic de oboseala care se acumulează stând prin stații.

Nu o să vă povestesc despre cum se simt 45 de minute petrecute în soare după o zi de agitație și operat, nu o să mă spun cum se simte frigul combinat cu oboseală, seara, prin autogară și nu o să vă zic nimic despre trenurile care fac 2-3 ore între București și Pitești...despre mirosul puternic de pișat din tren, despre camarazii de drum sau despre cum se simte, iarna, Gara de Nord la ora 9 seara.

Operez la Super Spitalul de Urgență Pitești cazuri relamente grele, cu risc mare. Am făcut operații ce nu s-au mai practicat în Argeș. Prin prisma muncii mele, Spitalul încasează deconturi de zeci și sute de milioane. Într-o lume normală, cu oameni sănătoși la cap, toate aceste lucruri ar conta. Oamenii puși să managerieze Spitalele ar fi interesați de viața angajaților...fie ei medici, asistente, infirmiere, brancardieri sau portari...

Pe vremea când am terminat specialitatea și m-am angajat, era o lege...sau mai bine zis un mit...o legendă urbană (am ajuns să aflu mai târziu) care spunea că primești o primă de încadrare și un apartament de serviciu, temporar.

În 5 ani, conducerea de geniu a minunatei unități medicale, nu a reușit să rezolve această problemă, nici chiar după 4-5 cereri redactate de mine în acest sens, la care, nici până în ziua de azi nu am primit răspuns."

Apartamentele de serviciu se dau cui trebuie

"Motivul pentru care scriu este acela că, aceste apartamente de servici există dar se dau "cui trebuie" întotdeauna.

Spre exemplu, în urmă cu o săptămână, după ce am realizat una dintre cele mai grele intervenții chirurgicale de până acum (am operat un cancer în stadiul IV de limba și planșeu bucal - intervenția a durat mai bine de 6 ore), am primit un telefon și am aflat că epidemioloaga spitalului, un personaj angajat de 2-3 luni, tocmai a primit apartament.

Nu e MINUNAT?! Asta înseamnă management performat și de calitate. Punând în balanță un chirurg care îți aduce bani de 5 ani, cu criterii de performată ridicată și epidemiologul care abia a trecut pragul spitalului...îl alegi pe cel din urmă. Logic! Corect! Just! Nimic ciudat aici...

Pentru manager, directorul medical și pentru tot șefii, bosulicii, șefuții și pilele lor am deschis agenda cu programări pe 2025. Se pare că mai am două locuri disponibile: unul în martie 32 și altul pe 1 aprilie.

Asta e țara... Ăștia suntem...Și nu cred că ne vom face bine vreodată.", a scris medicul Andrei Gaitan pe pagina sa.

