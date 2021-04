Seful Garzii de Mediu, despre depozitele ilegale de deseuri: "Tot fumul acesta e exact pe directia Bucurestiului" VIDEO

"Foarte aproape de Bucuresti si nu e Sintesti. Zeci de vetre unde au ars focurile care afuma capitala. Tot fumul acesta e exact pe directia Bucurestiului, e foarte probabil ca am primit foarte multe noxe si multa poluare din depozitele ilegale de deseuri", a scris seful Garzii de Mediu pe pagina sa de Facebook.Recent, Berceanu a explicat intr-o interventie televizata si cum trebuie sa procedeze cetatenii pentru a face o sesizare la Garda de Mediu atunci cand atunci cand descopera anumiti factori de poluare."Este extraordinar de simplu. Daca trimitem o sesizare in care punem si imagine si locatie la adresa gardamediu@gnm.ro, in zece minute este in mapa mea de lucru", mentioneaza comisarul.Potrivit acestuia, pentru a fi luata in considerare o sesizare este nevoie de datele personale ale celui care o transmite, insa asigura ca acestea vor ramane confidentiale, astfel incat nu vor exista probleme pentru cel care anunta ilegalitatea.