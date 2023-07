Cutremur la vârf în presa românească. Șeful unei puternice instituții pleacă din funcție după 12 ani

Plecare de la vârful Ringier România, una dintre cele mai puterniec instituții media din Românie.

Mihnea Vasiliu părăseşte funcţia de general manager al companiei, după 12 ani de activitate.

Într-un mesaj intern obţinut de Paginademedia.ro, conducerea companiei a anunţat că Mihnea Vasiliu „a decis să părăsească compania”.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului."

Anunțul vine la o zi după ce compania a prezentat public chiar joi, 6 iulie, concluziile unui audit independent în cazul sinuciderii jurnalistei Iulia Marin de la Libertatea. „Nu s-a stabilit nicio legătură cauzală între situaţia profesională a Iuliei Marin şi trista ei dispariţie. Colectivul Ringier România a avut grijă de Iulia şi a sprijinit-o în toate modurile posibile", este concluzia principală a auditului independent realizat de o firmă multinaţională de avocatură Schoenherr şi Asociaţii SCA.

