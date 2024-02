Antena 1 îl reprofilează pe Mircea Badea. Postură surprinzătoare pentru cunoscutul om de televiziune

Antena 1 și Antena 3 au reușit să obțină drepturile de difuzare ale Formulei 1 şi vor transmite calificările şi cursele, iar AntenaPlay va transmite antrenamentele.

Vineri, 1 martie, sunt programate calificările din Marele Premiu al Bahrainului, programat pentru 2 martie de la ora 17:00, care va fi difuzat, în direct, de Antena 1.

Odată cu această lovitură, Antena 1 a pregătit și o surpriză. Mircea Badea va comenta cursele de Formula 1. Pasiunea lui Mircea Badea pentru sport este cunoscută, dar acesta a făcut mai mult comentarii legate de sporturile de contact, fie că vorbim de MMA sau de box. Acum însă, conform Fanatik, Mircea Badea va fi invitat pe post de comentator special pentru cursele de Formula 1 difuzate de Antena 1 și Antena 3.

„Voi comenta Formula 1 la Antena începând cu acest weekend. Am vorbit, ne-am înțeles, am bătut palma. Ca voi, am fost telespectator al F1 pentru cel puțin 25 de ani și nu am ratat nicio cursă (unele le-am vazut înregistrate). De mulți ani am și abonament la F1TV. În fiecare zi citesc cel puțin 1.5 ore despre F1”, a spus Cătălin Cedric Ghigea, comentatorul „titular” al curselor de Formula 1 la Antene.

Antena 3 va intra în direct de la Formula 1 abia de săptămâna viitoare şi va transmite, pe 8 martie, calificările, iar pe 9 martie, Marele Premiu al Arabiei Saudite.