Mircea Badea era la Costinești în momentul exploziei minei marine: „Apa a fost aruncată până la echivalentul etajului șapte!”

Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În gura presei”, se afla chiar în Costinești, în momentul în care o mină a explodat luni dimineață în stațiunea de pe litoral.

„Deci eu eram acolo la Vox Maris. Un prieten ieșise la alergat pe faleză, eu eram în cameră, și a explodat exact în dreptul lui și l-a șocat pentru că a bubuit foarte tare, apa a fost aruncată, după valoarea lui, la etajul 7, echivalentul etajului 7, deci mult, plus că s-a umplut faleza de apă și a rămas zguduit la propriu și la figurat.

Eu când am ieșit din cameră, tocmai venise și el de pe faleză. Eu nu am auzit, cred că eram în duș și de aia, dar am înțeles că s-a auzit până departe”, a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN, conform dcnews.ro.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța a trimis de urgență echipaje din Tuzla și din Eforie la digul din dreptul Hotelului Forum de la Costinești, unde a avut loc explozia, posibil a unei mine marine - conform ipotezei specialiștilor.

„Nu sunt victime“, a transmis în primă fază ISU Constanța.

Dar un bărbat a fost afectat auditiv de zgomotul exploziei, iar salvamarul l-a însoțit către echipajele medicale SMURD venite la fața locului pentru a primi îngrijiri. Bărbatul a spus că-i țiuie urechile, dar a refuzat să fie transportat la spital.

Explozia a avut loc în jurul orei 9.44, în dimineața de luni, 14 august 2023.

„Ne-am speriat, am văzut un fum albastru, nu ne-am mai confruntat cu așa ceva până cum. Am crezut că o butelie de pe la hotel a explodat. Nu ne-am închipuit să fie așa. S-a zguduit pământul. Toată lumea era mirată. Au venit toți aici. Erau unii speriați. Nimeni nu e obișnuit cu treaba asta. A fost puternică explozia. Au fost pietre aruncate, apă multă aruncată, că a explodat chiar lângă mal. Eu am sunat la 112. Erau persoane care au zis că le dor urechile din cauza șocului. Zona este închisă, oamenii mai caută, fiindcă niște oameni spun că au mai văzut una. E steag roșu, apa e periculoasă. Curenții sunt foarte puternici și se intensifică. Misiunea scafandrilor e grea. Și cu barca e foarte greu în valurile astea”, a spus Nicolae Serafim, șeful salvamarilor din Costinești pentru Adevărul.