Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv pentru luare de mită, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București au arătat că nu există probe că acesta ar fi luat șpagă 10.000 de euro de la doctorița Carmen Haiducu în schimbul unui post în subordinea sa la Spitalul Floreasca. Totuși, într-o înregistrare ambientală audio-video din data de 5 februarie 2020, dr. Carmen Haiducu îi cere de trei ori chirurgului Mircea Beuran să-i dea înapoi mita, iar acesta îi promite senin, de fiecare dată, că i-o va restitui.

Judecătorii Cristian Răzvan Ilie (președinte de complet) și Andreea Ionescu au putut auzi și viziona întâlnirea dintre dr. Carmen Haiducu și dr. Mircea Beuran, au putut urmări reacțiile celor doi, apoi au scris în motivarea soluției de achitare că nu există probe din care să reiasă că „somitatea” a luat banii.

În paranteză fie spus, judecătorul Cristian Răzvan Ilie vine de la Tribunalul Ilfov, acolo unde, în vara anului 2022, l-a eliberat condiționat pe Viorel Hrebenciuc, după ce l-a judecat la secret, departe de ochii presei. Ziare.com a relatat despre acest episod aici.

Ads

Judecătoarea Andreea Ionescu vine de la Tribunalul București, unde a închis prin constatarea intervenției prescripţiei dosarul de abuz în serviciu al Ion Ţincu, fost director al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Bucureşti, care angajase agenți de pază de la un SRL pentru a-i amenda pe bucureșteni.

Judecătoarea Andreea Ionescu a dat eficiență deciziei CCR privind prescripția pe data de 30.08.2022, cu aproape 2 luni înainte ca Înalta Curte să explice cum se aplică hotărârea instanței de control constituțional (25.10.2022).

Cum au interpretat cei doi judecători replicile lui Mircea Beuran

Chirurgul Mircea Beuran a fost abordat în birou de către doctorița Carmen Haiducu, pe data de 5 februarie 2020, aceasta din urmă cerându-i înapoi cei 10.000 de euro, deoarece „consăteanul” lui Sorin Oprescu de la Ciolpani o tot purta cu vorba de doi ani și nu îi găsea un post la Spitalul Floreasca.

Ads

Deși dr. Mircea Beuran este confruntat de denunțătoare de 3 ori cu subiectul restituirii celor 10.000 de euro pe care dr. Carmen Haiducu susținea că i-a dat cu titlul de mită, chirurgul are de fiecare dată reacții absurde pentru o persoană care n-a luat niciodată șpagă, așa cum a susținut acesta la proces.

Iată replicile lui Mircea Beuran atunci când i se cer în mod explicit banii înapoi:

„Nu ştiu cât, spune şi... cere-mi şi-i dăm înapoi. Fiecare... deci... A oferi înseamnă nu a cere”.

Fiecare... deci... A oferi înseamnă nu a cere”. „Da, mamă! Fac în aşa fel încât să fie lucrurile încheiate, da’ le încheiem de tot! ”.

”. „Da, domn’e, ţi-i… Caut să ţi-i aduc cât mai repede”.

Topica nefericită din prima replică a lui Mircea Beuran, care vrea să spună că el nu a cerut niciodată nimic, ci i s-a oferit, se coroborează cu declarațiile dr. Carmen Haiducu din timpul procesului, atunci când acesta a recunoscut că ei i-a aparținut inițiativa de a da șpaga, chirurgul nu i-a cerut nimic, dar nici n-a refuzat-o.

Ads

Completul format din judecătorii Cristian Răzvan Ilie (președinte) și Andreea Ionescu a interpretat altfel replicile lui Mircea Beuran, așa cum reiese din motivarea deciziei de achitare:

„În raport de împrejurarea că ulterior formulării denunţului şi dobândirii calităţii de colaborator, martora denunţătoare poartă o conversaţie cu inculpatul în care aduce în discuţie restituirea sumei de 10.000 euro, Curtea apreciază că răspunsul inculpatului nu face dovada certă a titlului cu care a fost remisă către inculpat suma de bani ori chiar a remiterii efective a sumei în discuţie, ci poate fi rezultatul unor multiple variante de interpretări, chiar şi aceea că e posibil să fi fost formulată/exprimată de inculpat în contextul în care acesta ar fi fost surprins ori chiar extrem de deranjat de atitudinea martorei denunţătoare, mai ales că, potrivit chiar declaraţiilor acesteia, demersul său în „convingerea” persoanelor presupus implicate în obţinerea postului, fusese de durată şi persistent. Astfel, afirmaţia martorei cu privire la restituirea sumei de 10.000 euro nu face dovada că inculpatul ar fi primit de la aceasta suma respectivă în vederea scoaterii la concurs a postului”, notează magistrații.

Ads

Rechizitoriu: Cum promite dr. Beuran de trei ori că restituie șpaga

Ziare.com a consultat rechizitoriul lui Mircea Beuran pentru a reda întreaga interceptare ambientală a discuției dintre chirurg și denunțătoare:

Proces-verbal redare convorbire ambientală Mircea Beuran - Carmen Haiducu (întâlnirea din 05.02.2020, în incinta cabinetului inculpatului din cadrul SCUB Floreasca, vol.3, pag.73).

În data de 05.02.2020, a avut loc o nouă întâlnire (și o nouă discuție) între Carmen Haiducu și Mircea Beuran, în care s-au discutat aspecte deosebit de importante cu privire la infracțiunea de luare de mită, din decembrie 2018, de către Mircea Beuran.

Între Carmen Haiducu şi Mircea Beuran s-a purtat, la data de 05.02.2020, în incinta biroului inculpatului Mircea Beuran din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca), un dialog înregistrat în mediu ambiental, după cum urmează:

[În debutul înregistrării audio-video se observă cum Carmen Haiducu se deplasează pe holurile spitalului, intră în diferite cabinete şi poartă discuţii fără legătură cu cauza cu diferite persoane, iar la ora 12:57:30 pătrunde într-un cabinet pe uşa căruia este scris „Şef Secţie” unde iniţiază următorul dialog:]

Ads

Carmen Haiducu: Bună ziua! Domn’ profesor, voiam să vă spun că am fost la Rectorat... pot să iau loc?

Mircea Beuran: Da, da!

Carmen Haiducu: Am fost la rectorat, domnul profesor Sinescu mi-a zis aşa: că de fiecare dată când a discutat cu dumneavoastră i-aţi zis că e OK cu postul, c-o să-l scoateţi, că nu intra deloc în atribuţiile lui, că dumneavoastră sunteţi şef de departament şi şef de clinică şi director de departament de chirurgie şi că...

Mircea Beuran: Hai, că am înţeles!

Carmen Haiducu: Dumneavoastră ar fi trebuit...

Mircea Beuran: Problema-i să vorbim cu doamna de la R.U.N.O.S. care face actele, mamă! Domnul rector s-a spălat pe mâini, te-a lămurit.

Carmen Haiducu: Ideea este că nu ştiu dacă aş mai vrea să o sunaţi pe doamna rector că eu termin... termin...

Mircea Beuran: Păi, nu, ca să înţelegi.

Carmen Haiducu: Termin teza...

Mircea Beuran: Că văd că există o problemă de logică.

Carmen Haiducu: Păi...

Mircea Beuran: Măi, actele nu le fac eu, ca să înţelegi.

Carmen Haiducu: Nu, a spus că dumneavoastră trebuia să scoateţi... să cereţi postul...

Mircea Beuran: Păi, i-am cerut, domnule, dar mi-a spus că nu se poate! Eu asta vreau să auzi.

Carmen Haiducu: Nu...

Mircea Beuran: Deci, la momentul la care s-a cerut, doamna care face formalităţile a zis: „Dom’le, n-am cum să-ţi transform! Trebuie să intrăm în anul următor când şeful de la lucrări intră în poziţia de conferenţiar, dar asta înseamnă după 1 octombrie”. Deci, 1 octombrie este termenul în care se schimbă cele două poziţii pe care pe urmă pot să transfer.

Carmen Haiducu: Îhî! Da.

Mircea Beuran: Da’... eu ce să fac?

Carmen Haiducu: În fine! Acuma... eu termin teza de doctorat anul ăsta, o pot termina în 3 ani sau în 4 ani. Am hotărât să termin mai repede, dacă se poate cu acordul dumneavoastră, că mai am de publicat un articol, e în curs şi acela de... să fie gata şi nu prea mă mai încadrez pentru... pentru postul ăsta. Asta-i problema, adică octombrie cu siguranţă, că undeva spre sfârşitul anului ar trebui să termin... să termin cu teza. Ă... domnul profesor Sinescu mi-a zis că totodată puteam ocupa pe perioadă determinată, fie pentru câteva luni, un an, chiar şi un post pe nedeterminată de asistent. Acuma...

Mircea Beuran: Numai un pic!

Carmen Haiducu: În fine, nu mai are nicio relevanţă că... v-am zis, nu mă mai încadrez şi din păcate, adică îmi pare rău că ajung la discuţia asta, dar la începutul anului... la sfârşitul anului 2018, în decembrie, după ce am discutat despre post şi aşa mai departe şi aţi fost de acord, v-am oferit o sumă de bani.

Mircea Beuran: Nu ştiu cât, spune şi... cere-mi şi-i dăm înapoi.

Carmen Haiducu: 10.000, dacă...

Mircea Beuran: 10.000!

Carmen Haiducu: Eu ştiu sigur. Pentru...

Mircea Beuran: Nu ştiu, pentru că nu asta e. Fiecare... deci...

Carmen Haiducu: Gândiţi-vă... adică mie mi-e foarte...

Mircea Beuran: ...A oferi înseamnă nu a cere.

Carmen Haiducu: Da, exact, doar că...

Mircea Beuran: Deci, aicea trebuie să înţelegem. Forţa cu care căutaţi anumite lucruri şi modul în care se lasă şi se pleacă.

Carmen Haiducu: Da. Eu n-am încercat... adică nu am cerut cu forţa, asta ştiţi şi dumneavoastră. Problema e că de un an jumate... un an... nu un an jumate, un an şi două luni n-am avut salariu, trebuie să plec să-mi găsesc un alt loc, pentru acest post nu mă mai încadrez... adică pentru mine e o situaţie cam dificilă.

Mircea Beuran: N-am nimic împotrivă cu situaţia nimănui. Situaţia a fost discutată tot timpul şi este legată de poziţia pe care Universitatea poate să facă. Dacă Beuran ar avea locurile în buzunar şi le-ar scoate şi ţie nu ţi-a oferit, este o discuţie cu totul privată. Dacă Beuran trebuie să facă nişte acte către instituţia în care lucrează şi el şi instituţia este cea care când scoate, când nu scoate, şi lucrurile acestea au fost vizibile fără nicio problemă ...[neinteligibil]...

Carmen Haiducu: Eu nu pot decât să vă spun... adică, bun! Acuma nu, n-am nicio problemă, mă reorientez, nu asta-i problema. Domnul profesor Sinescu mi-a zis că putem să venim... să mergem la dumnealui că ne va spune acelaşi lucru, că nu a răs... depins de dumnealui, ci de dumneavoastră şi că i-aţi zis de...

Mircea Beuran: Eu mi-am făcut temele cu doamna care se ocupă de ştatele de funcţii vis-a-vis de modul în care se pot transforma locurile.

Carmen Haiducu: Am înţeles.

Mircea Beuran: Dar lucrul ăsta trebuie să-l ştie şi el şi să spună acelaşi lucru, pentru că nici el nu scoate...

Carmen Haiducu: Mi-a spus cu totul şi cu totul altceva.

Mircea Beuran: ...nici eu nu scot, dar el semnează.

Carmen Haiducu: El mi-a zis că dumneavoastră trebuia să le solicitaţi, să-l cereţi.

Mircea Beuran: Păi, dar le-am solicitat, dar dacă nu se poate?

Carmen Haiducu: ...[neinteligibil]...

Mircea Beuran: Tu, dacă soliciţi ceva şi spune că: „Nu am!”?

Carmen Haiducu: Mi-a zis că profesorul Cordu se află în situaţia asta, că a... cere ceva ce nu există, dar a zis că în cazul clinicii nostre nu era aşa, că se putea şi c-a primit tot timpul acordul dumneavoastră.

Mircea Beuran: ...[ridică de pe masă un telefon mobil]... Haideţi să vorbim că îmi face silă de acuma o discuţie...

Carmen Haiducu: Dar nu, nici eu nu mai vreau să mai discutăm.

Mircea Beuran: ...de măgăria aceasta. ...[tastează ceva pe ecranul telefonului mobil după care duce telefonul la ureche]...

Carmen Haiducu: Nici eu nu mai vreau să mai discutăm, domn’ profesor. Serios, adică n-are niciun sens, că eu nu mai... nu mă mai încadrez pentru asta, nu... nu mai doresc chestia asta.

Mircea Beuran: ...[stă cu telefonul la ureche după care îl coboară şi încheie apelul telefonic ]... Nu răspunde.

Carmen Haiducu: În fine! Eu doar atât am vrut să vă rog, să ţineţi cont de cererea mea, că… na!… asta e!

Mircea Beuran: Da, mamă! Fac în aşa fel încât să fie lucrurile încheiate, da’ le încheiem de tot!

Carmen Haiducu: Le încheiem de tot, cu siguranţă!

[În continuare, Mircea Beuran poartă o convorbire telefonică cu o persoană căreia i se adresează cu apelativul „doamna Lupu”, discuție care a fost deja analizată la pct. 3; la un moment dat, Mircea Beuran încheie convorbirea telefonică, iar Carmen Haiducu reia dialogul.]

Carmen Haiducu: Deci, domn’ profesor, cu tot respectu’, eu nu vreau să vă trag la răspundere, Doamne fereşte! Haideţi...

Mircea Beuran: Mamă, nu-i vorba de tras la răspundere, da’ discutăm de 10 ori de treaba asta.

Carmen Haiducu: Da’ nu mai vreau să discu...

Mircea Beuran: Un om care este normal înţelege un lucru. Nu mă interesează decât un singur lucru: să-l ajut pe fiecare.

Carmen Haiducu: Eu… eu înţeleg, dar...

Mircea Beuran: Acest aju... acest ajutor este în contextul în care nu este... ă...universitatea mea, locul meu.

Carmen Haiducu: Am înţeles!

Mircea Beuran: Ţi-am putut să-ţi dau un loc la doctorat, ţi l-am dat. Ă… te-am ajutat să-ţi faci paşii, i-am făcut. Dar dacă s-a potrivit prost, pentru că în situaţia ta sunt şi alţii doctoranzi care n-au poziţie, că n-au avut pe ce să se înscrie.

Carmen Haiducu: Da, bine!

Mircea Beuran: Că voi forţaţi, dând în stânga şi în dreapta, este altă treabă, da’ este pe răspunderea voastră, că voi vă faceţi…

Carmen Haiducu: Eu n-am forţat!

Mircea Beuran: E, nu?

Carmen Haiducu: V-am întrebat de la început. Mi s-a zis: „Da!”...

Mircea Beuran: Nu, mă, dar a... Păi, dacă...„Da”-ul este că vreau.

Carmen Haiducu: N-am...

Mircea Beuran: Dar dacă directoru’ care se ocupă de aşa ceva nu poate să facă modificări...

Carmen Haiducu: Eu am înţeles, nu vreau să mă înţelegeţi şi dumneavoastră greşit. Revenim la situaţia...

Mircea Beuran: Păi, cum să nu te înţeleg greşit când tu umbli şi la mine şi la rector?

Carmen Haiducu: Păi, nu mai... Adică, am vrut să înţeleg nişte lucruri, le-am înţeles. Vă spun sincer, că... Să termin teza şi nu mai are sens să… să merg pe s...

Mircea Beuran: Da, domn’e, am înţeles! Da’ nu te-a obligat nimeni să faci nici un gest. Nu ţi-a cerut nimeni nimic. Nu ni... Dimpotrivă, te-am ajutat cu un titlu, cu ceva să te orientezi, să nu pierzi timpu’ şi asta. Deci, din punctu’ meu de vedere nu...

Carmen Haiducu: Domn profesor, eu am pierdut mult timp, că am stat un an şi 2 luni practic...

Mircea Beuran: Mamă...

Carmen Haiducu: Adică...

Mircea Beuran: Dacă tu consideri că drumul tău trebuie să fie: „Deschid uşa şi am intrat”, te înşeli.

Carmen Haiducu: În fine, o să...

Mircea Beuran: Deci, hai, să terminăm teza, să ne vedem fiecare de drumu’ nostru.

Carmen Haiducu: Da şi să îmi înapoiaţi şi cei 10.000 de euro!

Mircea Beuran: Da, domn’e, ţi-i...

Carmen Haiducu: Când vreţi, când... Îmi spuneţi dumneavoastră cum revenim la...

Mircea Beuran: Caut să ţi-i aduc cât mai repede.

Carmen Haiducu: Bine! Atunci, mulţumesc. Îmi pare rău, că asta-i situaţia, adică, n-am vrut să... În fine, nu ăsta...

Mircea Beuran: Şi mai faci gărzi aicea sau...?

Carmen Haiducu: Păi, am contractu’ de 6 luni până la… Nu ştiu, iunie, iulie, ceva de genu’ acesta. Şi încerc să-mi găsesc undeva deocamdată. Asta este...

Mircea Beuran: Deci, rămâi pe gărzi?

Carmen Haiducu: Rămân doar cu gărzile, da. Am venit doar în gărzi, n-am mai venit... Aşa că aproape...

Mircea Beuran: Păi, ăsta-i contractu’, n-aveai ce să faci.

Carmen Haiducu: Probabil c-o să mai vin în unele zile, să mai caut ceva din cazurile pe care le am în curs şi cam atât.

Mircea Beuran: Ok!

Carmen Haiducu: Bine, mulțumesc!

Mircea Beuran: Bine, sănătate!

Carmen Haiducu: La revedere!

[După această ultimă remarcă, Carmen Haiducu iese din cabinet şi timp de 1 minut şi 34 secunde se deplasează pe un hol, după care înregistrarea se încheie].

Chirurgul Mircea Beuran, achitat definitiv la Curtea de Apel București

Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv miercuri, 5 iulie, în dosarul în care fusese trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi luat 10.000 de euro de la o tânără doctoriță în schimbul unui post sub conducerea sa.

Procurorul de ședință al DNA a cerut instanței de apel, pe data de 16 mai, să îl condamne pe Mircea Beuran la o pedeapsă în regim de detenție pentru luare de mită.În schimb, Mircea Beuran a spus că el n-a luat șpagă în viața lui și s-a declarat nevinovat.

„Vreau să vă declar că nu am pretins și nu am primit bani de la nimeni și nici de la doamna doctor Haiducu Carmen”, a declarat dr. Mircea Beuran în ultimul cuvânt.

În sprijinul celor declarate de șeful Clinicii de Chirurgie de la Spitalul Floreasca, avocații au depus un set de 21 de înscrisuri care constau în caracterizări pe care colegii medici i le-au făcut lui Mircea Beuran, în care atestă – unii prin parafă – că acesta e un om cinstit și că nu au auzit să fi luat șpagă vreodată.

Evident, printre cei 21 de medici nu se află dr. Carmen Haiducu, cea care a relatat la termenul anterior, din 18 aprilie, cum i-a dat medicului Mircea Beuran suma de 10.000 de euro pentru a lucra un an sau doi în subordinea acestuia.

Cum a ajuns chirurgul Beuran să își mute procesul la Giurgiu

Mircea Beuran a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2020, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul Bucureşti.

Un judecător de la Tribunalul București care a decis la un moment dat să mențină măsura arestului la domiciliu emisă pe numele lui Mircea Beuran nota în motivare următoarele:

„Fapta presupusă a fi săvârşită de către inculpat este de o gravitate extremă, care se răsfrânge asupra siguranţei şi eficienţei sistemului public de sănătate, în contextul în care medicii (care doresc posturi) accesează, prin intermediul inculpatului, aceste posturi, pe baza unor criterii pecuniare şi nu conform competenţei profesionale, urmate de obţinerea unor foloase considerabile pentru inculpaţii cu funcţii de decizie. Prin acţiunile sale, inculpatul a transformat o instituţie publică de prestigiu (...) în propria, ca sursă personală de venituri ilicite (...). Fapta inculpatului este cu atât mai condamnabilă, în contextul corupţiei din domeniul medical/universitar, cu atât mai mult cu cât nivelul (ridicat) de salarizare al unui medic ar trebui să aibă corespondent în integritatea acestuia”, arăta judecătorul.

Urmare a acestui pasaj, Mircea Beuran a făcut o cerere de strămutare pe motiv că mediatizarea excesivă şi notorietatea lui „sunt împrejurări de natură a afecta aparenţa de imparţialitate a unei întregi instanţe, respectiv Tribunalul Bucureşti”.

În octombrie 2021, medicul a obținut din partea Curții de Apel București judecarea procesului la Tribunalul Giurgiu, instanța care l-a eliberat mai devreme din închisoare pe Liviu Dragnea.

Conform DNA, în decembrie 2018, când îndeplinea funcţiile de preşedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv şef al disciplinei Chirurgie Generală în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Mircea Beuran ar fi primit de la un alt medic (martor în dosar) bani şi bunuri în valoare de peste 10.000 de euro, în schimbul numirii într-un post de asistent universitar la UMF „Carol Davila”.

„Concret, inculpatul ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, relative la ocuparea de către martor a unui post de asistent universitar pe perioadă determinată (în specialitatea Chirurgie generală în cadrul UMF „Carol Davila” Bucureşti), îndatoriri ce puteau fi realizate de către inculpat prin oricare din actele care intrau în competenţa sa, în oricare din calităţile sale menţionate anterior”, precizau procurorii.