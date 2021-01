VIDEO Scandalul "Revelion la TVR cu Vacanta Mare": badaranii si glume misogine. Iohannis a fost interpretat zicand "Tre' sa fii tare bou sa mai stai inchis in casa!"

"In noaptea de Revelion, televiziunea publica publica a dat un spectacol grotesc, care a incalcat nu numai legile bunului-gust si pe cele ale bunului-simt, ci si legislatia audiovizualului. M-am autosesizat in legatura cu emisiunea de Revelion de la TVR 1, care va fi analizata intr-o sedinta a CNA", arata aceasta intr-un comunicat de presa.Jumatate de milion de persoane au urmarit emisiunea care ii ironiza pe cei care respecta masurile de protectie anti-COVID-19 si pe politicienii care le promoveaza."Anul 2021 va fi Anul Bivolului in calendarul chinezesc. Sau Anul Boului in calendarul romanesc. Tre sa fii tare bou sa mai stai inchis in casa!", s-a spus in timpul emisiunii, facand referire la persoanele care se feresc de COVID."Ati vazut, lumea iese, lumea nu sta in casa", a spus Mugur Mihaescu.Mugur Mihaescu, patronul unui local din Centru Vechi, s-a plans de masurile luate pentru a-i proteja pe clientii barurilor si restaurantelor.Dorina Rusa arata ca emisiunile de divertisment trebuie sa respecte legislatia la fel ca toate celelalte, "iar in emisiunea de la TVR nu este vorba doar despre niste glume proaste la adresa autoritatilor care gestioneaza criza generata de pandemie, ci despre faptul ca televiziunea publica, intr-un moment din an in care foarte multi oameni se uita la televizor, ia in deradere regulile de protectie anti- coronavirus , ba chiar instiga la nerespectarea lor." Dan Bittman si Mugur Mihaescu sunt doi dintre cei mai vocali critici ai masurilor anti-COVID.Intr-o sceneta in care Mugur Mihaescu il interpreteaza pe personajul Garcea, le numeste pe cele trei femei prezente in emisiune "vagaboante", dupa ce cu cateva minute inainte Radu Pietreanu a cantat intr-o melodie ca "amanta e sclava mea".Intr-o alta sceneta, George Tanase interpreteaza rolul unei femei care merge la biserica de Anul Nou cu alte femei pe care le numeste "proaste".Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, deputatul USR Iulian Bulai, afirma, sambata, ca "TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala", care a costat 140.000 de euro.In plus, acesta noteaza ca in cadrul programului au fost promovati "oameni declarati fani ai teoriilor conspiratiilor", cum ar fi Dan Bittman si Mugur Mihaiescu. "Voi chema la Parlament reprezentantii CNA pentru a ne oferi un punct de vedere", a anuntat Bulai, precizand ca "Doina Gradea trebuie sa plece din TVR".