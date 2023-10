Viața chinuitoare a regretatei actrițe Natașa Raab. Motivul pentru care n-a avut copii: ”Ultima șansă s-a dus atunci”

Actriţa Nataşa Raab, care a jucat pe scena Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, a încetat, luni, din viaţă, la vârsta de 70 de ani.

Apropiaţi ai artistei au confirmat decesul acesteia. Din anul 2020 a fost diagnosticată cu boala Parkinson, se arată pe pagina de Facebook Teatrul Românesc, unde s-a anunțat trecerea în neființă a actriței.

Născută la 15 iulie 1953 în Huedin, judeţul Cluj, Nataşa Raab a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (1988), la clasa profesorului Mircea Albulescu. În tinereţe, a fost şi manechin la Centrul de Creaţie UCECOM condus de Zina Dumitrescu (1979-1988).

După absolvirea facultăţii, a devenit actriţă la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, iar de-a lungul anilor a mai colaborat cu Teatrul Odeon din Bucureşti şi Teatrul Naţional din Cluj. A jucat în mai multe spectacole de teatru printre care "Vărul Shakespeare", "Unchiul Vanea", "Ubu Rex cu scene din Macbeth", "Hamlet" de W. Shakespeare, "Romeo şi Julieta" de W. Shakespeare, "Ferma animalelor de George Orwell", "...Escu" de T. Muşătescu, "O masă pe cinste" de G. Astalos, "Pragul albastru" de I.D. Sârbu, "Tărâmuri întunecate" de Harding Lernay etc. În 1990 a fost distinsă cu premiul UNITER.

A prezentat Festivalul Naţional "Maria Tănase", Crizantema de Aur, Crizantema de Argint la Chişinău, evenimente culturale, emisiuni de radio şi televiziune şi a jucat în spoturi publicitare. A lansat la 27 decembrie 2003 albumul de muzică populară "Ardeleanca în Bănie" (20 de piese), fiind acompaniată de Ansamblul Folcloric "Maria Tănase". A jucat în mai multe filme, fiind nominalizată la Premiul Gopo pentru cea mai bună actriţă în rol principal, ca urmare a interpretării rolului principal din filmul "Din dragoste cu cele mai bune intenţii" (2011).

Viața a fost însă crudă cu Natașa Raab. Până să se îmbolnăvească de Parkinson, îndrăgita actriță se luptase și cu cancerul uterin, motiv pentru care n-a reușit să aibă copii. Cel care îi descoperise boala cruntă a fost chiar soțul ei, Val Guțul.

„Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie. Imediat după aceea a venit moda cu inseminările in vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini. Mi-am dorit foarte mult copii şi ultima mea şansă s-a dus atunci.

Norocul meu a fost că soţul meu, fiind medic, şi-a dat seama că ceva nu este în ordine. M-am mişcat destul de repede şi m-am operat. Cred că Doamne Doamne a fost lângă mine, la fel şi soţul meu care m-a pus să fac nişte citostatice post-operator. Acest lucru mi-a dat şanse să lupt cu aceste celule canceroase”, a povestit Nataşa Raab.

