Tataru, mesaj catre credinciosi de sarbatoarea Sf. Parascheva: "Sa adaptam acest pelerinaj la pandemie si nu pandemia la pelerinaj"

"Sa se gandeasca ca avem o sarbatoare religioasa intr-un context pandemic. Tot ceea ce a insemnat acest an a insemnat un an diferit fata de ceilalti ani atat ca sarbatori pascale, ca Rusalii, vacante, inceput de an, ca scoala in general. Haideti sa gandim ca trebuie sa adaptam acest pelerinaj la pandemie si nu pandemia la pelerinaj. Sa ne gandim totusi la cei care sunt in spitale , la cei care si-au pierdut viata si la corpul medical. Suntem acolo, si noi avem credinta in suflet, cu totii o avem, toti ne rugam si la intrarea in schimb si la iesirea din schimb si pentru cei care ii ingrijim", a spus duminica ministrul Sanatatii , intrebat la Iasi ce mesaj are pentru cei care au protestat doua zile la rand in fata Mitropoliei Moldovei in legatura cu organizarea pelerinajului.Ministrul Sanatatii a precizat ca mesajele autoritatilor au fost clare inclusiv in discutiile cu reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si cei ai Patriarhiei."Cred ca mesajele noastre au fost destul de clare inclusiv in discutiile pe care le-am avut cu Patriarhia sau Mitropolia. S-ar parea ca evolutia ar trebui sa ne reaseze pe toti, sa ne respectam partea noastra de treaba (...). Noi suntem aici, sistemul medical este aici, capacitam numarul de paturi, capacitam numarul de paturi din Terapie Intensiva, dupa cum asteptam ca din partea celor care participa la aceste activitati sa respecte niste reguli", a aratat ministrul Sanatatii.Sfanta Cuvioasa Parascheva, numita in popor Sfanta Vineri, este considerata a fi ocrotitoarea Moldovei.