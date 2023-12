Nou-născut, salvat miraculos dintr-un puț adânc de 15 metri, în care fusese aruncat. Unde a avut loc incidentul șocant VIDEO/FOTO

Personalul Forței de Răspuns la Dezastre din Laripali, statul Odisha, estul Indiei, a reușit să salveze, după o operațiune complexă, un nou-născut care fusese aruncat într-un puț de foraj abandonat, foarte îngust și cu o adâncime de aproximativ 15 metri.

Serviciile de urgență au fost chemate să intervină de trecătorii care au auzit plânsul copilului, pe 12 decembrie, relatează The Hindu.

La fața locului au ajuns 40 de pompieri și medici, iar operațiunea de salvare a durat aproximativ 6 ore. Bebelușul, care a fost localizat cu o cameră, rămăsese blocat în poziție inversată, cu capul în jos, la aproximativ 4 metri.

Operațiunea de salvare a fost extrem de delicată. Salvatorii au săpat o deschidere paralelă cu excavatoarele, pentru a ajunge la conducta de foraj, și apoi au tăiat cu mare atenție țeava de fier.

Pentru că temperatura scădea, salvatorii au băgat în puț un bec electric de 100 de wați pentru a încălzi spațiul din jurul bebelușului. Nou-născutul nu avea haine, iar temperatura era de doar 12 grade.

Din fericire, copilul a fost scos afară în viață și transportat de urgență la spital. Medicii au anunțat că, deși are vânătăi și a suferit o hipotermie, starea de sănătate a micuțului este una bună.

