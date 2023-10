Descoperire istorică, o nouă stare a materiei: Minune în lumea fizicii anunțată de americani VIDEO

Un grup de oameni de știință condus de către Universitatea Brown din Statele Unite, care a efectuat un studiu publicat în prestigioasa revistă Nature Communications pe 18 august 2023, a făcut o descoperire epocală. Experții americani au comunicat faptul că au găsit o nouă stare a materiei denumită lichid de spin cuantic.

Cercetarea a vrut să răspundă la o întrebare de lungă durată a fizicii legată de materia condensată. Lichidele de spin cuantic sunt una dintre cele mai încurcate stări cuantice concepute până în prezent, iar proprietățile lor sunt cheie în aplicațiile despre care oamenii de știință spun că ar putea catapulta tehnologiile cuantice, potrivit Nature.

În ciuda unei căutări de 50 de ani a acestora și a multiplelor teorii care indică existența lor, nimeni nu a văzut vreodată dovezi definitive ale acestei stări a materiei. Misterul din jurul lichidelor cu spin cuantic a condus la întrebări majore despre acest material exotic în fizica materiei condensate, care până în acest moment au rămas fără răspuns.

Probleme mari pentru Putin: Vești groaznice legate de submarinul nuclear rusesc K-278 VIDEO

Ads

Dar, într-o nouă lucrare din Nature Communications, o echipă de fizicieni conduși de Universitatea Brown începe să facă lumină asupra uneia dintre cele mai importante întrebări și face acest lucru prin introducerea unei noi faze a materiei.

Kemp Plumb, profesor de fizică la Universitatea Brown și autor principal al noului studiu, explică că „toate materialele la un anumit nivel au dezordine” și că dezordinea are de-a face cu numărul de moduri microscopice în care pot fi aranjate componentele unui sistem. Un sistem ordonat, ca un cristal solid, are foarte puține moduri de a-l rearanja, de exemplu, în timp ce un sistem dezordonat, precum un gaz, nu are o structură reală.

În lichidele cu spin cuantic, dezordinea introduce discrepanțe care, în esență, se confruntă cu teoria din spatele lichidelor. O explicație predominantă a fost că, atunci când este introdusă dezordinea, materialul încetează să mai fie un lichid cu spin cuantic și, în schimb, este pur și simplu un magnet care se află într-o stare de dezordine. „Așadar, marea întrebare a fost dacă starea lichidă de spin cuantic supraviețuiește în prezența tulburării și, dacă supraviețuiește, cum?”, a spus Plumb.

Ads

Descoperire memorabilă a arheologilor: Un oraș pierdut scufundat, găsit după 8.000 de ani VIDEO

Cercetătorii au abordat întrebarea folosind unele dintre cele mai strălucitoare raze X din lume pentru a analiza undele magnetice din compusul pe care l-au studiat pentru semnături care arată că este un lichid cu spin cuantic. Măsurătorile au arătat că nu numai că materialul nu ordonează (sau îngheață) magnetic la temperaturi scăzute, dar și că dezordinea prezentă în sistem nu imită și nu distruge starea lichidă cuantică.

„Starea lichidă cuantică supraviețuiește”, a spus Plumb. „Nu face ceea ce v-ați aștepta să facă un magnet normal acolo unde pur și simplu îngheață. Ea rămâne în această stare dinamică, dar este ca o versiune decorelată a acelei stări dinamice. Interpretarea noastră în acest moment este că lichidul de spin cuantic este spart în părți mici în tot materialul”.

Ads

Studiul se concentrează pe compusul H3LiIr2O6, un material considerat a se potrivi cel mai bine arhetipului pentru că este un tip special de lichid de spin cuantic numit lichid de spin Kitaev.

„Acum avem o înțelegere mai profundă a modului în care diferitele combinații de elemente pe care le-am pus împreună pot afecta interacțiunile sau pot da naștere la diferite tipuri de dezordini care vor afecta lichidul de spin”, a explicat Plumb.

Ads