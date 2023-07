Au aruncat cu apă după Djokovic! Ce s-a întâmplat înaintea finalei de la Wimbledon cu Alcaraz VIDEO

Jucătorul sârb Novak Djokovic (36 de ani, locul 2 ATP) va încerca să obțină al 24-lea titlu de Grand Slam al carierei.

Djokovic îl va înfrunta în finală pe Carlos Alcaraz (20 de ani, locul unu ATP), în ceea ce va fi o adevărată bătălie a generațiilor.

Dacă va reuși să câștige, sârbul va ajunge la opt titluri la Wimbledon, depășindu-l astfel pe Roger Federer.

Finala de la Wimbledon dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz va începe la ora 16.00 și va fi transmisă pe EuroSport.

Înainte de a pleca spre All England Club, Djokovic a avut parte de o surpriză din partea apropiaților. Aceștia au aruncat cu apă după el, un gest care ține de o superstiție balcanică, prin care i se urează mult noroc celui care pleacă într-o călătorie sau are de îndeplinit o misiune.

Djokovic leaving for Wimbledon this morning...

'According to folk belief [in Balkan Peninsula countries], spilling water behind the person who goes on a journey or to do a job will bring good luck, and is done so that the travel or the job will end happily' 🍀

(h/t @frani23121) pic.twitter.com/6xhjfvYTRz