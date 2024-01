Lista celor mai neașteptate nume date copiilor. "Şanel. Cum se aude. E interesant când o strigă bunicul în parc"

Alegerea numelor pentru nu este deloc ușoară și cei mai mulți părinți își doresc să găsească unele mai puțin comune pentru copiii lor.

Unii reușesc, însă unele prenume nu sunt pe placul tuturor, iar altora li se par caraghioase.

Este tema de discuție lansată de un utilizator al platformei Reddit.

"Cele mai nepotrivite nume"

"Care sunt cele mai nepotrivite nume de copii, puse de către cunoscuți de-ai voștri sau auzite la alții?

Eu am dat de: Azaleea, Cataleya, Enzo, Leonydas", a întrebat acesta pe Reddit.

Întrebarea a adunat sute de comentarii, iar multe dintre numele vehiculate sunt surprinzătoare.

"Hospital worker here: Hamburgher, Hanțu, Ciuciu Italia", a scris cineva, referindu-se la faptul că lucrează într-un spital și intră zilnic în contact cu mulți oameni.

"Diminutive de la nume normale. Ionel, Mihăiță, etc. lasă-le sa fie nume care pot fi purtate și când ajungi adult."

"Carmen, dar era un tip. Cei din ASE Cibernetica promoția 2009-2012 pot confirma."

"Pe unul dintre panourile cu promoțiile anterioare din liceul meu, exista prin anii 70` o profesoara numita Poponeț Rozeta".

"LOREDAN. Nume de băiat".

"Am avut un coleg Laviniu."

"Sephora. Fără glumă. Și pe soră-sa mai mică o chema Prințesa. N-o să uit niciodată numele astea."

"Şanel. Cum se aude. E interesant când o striga bunicul în parc, Şanel, vino să-ți șterg mucii…"

"Am dat peste o cunostinta pe instagram si am vazut ca si-a numit copilul Ramses. Am avut un coleg in clasele primare care avea al doilea prenume Norocel."

"Marilen. E nume de bărbat BTW, prenumele rectorului de la Universitatea de Vest din Timișoara".

"Marțian, pe frac'su îl chema Decebal!"

"Văzute în buletine la lucru: Tarzan, Bruzlee, Horea Closca Crisan (toate 3 la aceeași persoană)."

"Serafim si Angelin, frați."

"Gabor Salmonella sau Gabor Prințesa-Daiana. Sunt medic și am destul de des parte de nume interesante, dar cele de mai sus momentan sunt la egalitate pe locul 1 la această categorie. Mi s-au părut mai "originale" față de clasicele Mercedesa, Termopana".

"Camelin, Columbia, Argentina. Argentina am întâlnit chiar de doua ori. Si specific ca nu erau de etnie roma, dar erau destul de în vârstă, poate erau nume la moda la momentul nașterii lor".

"Leonidas e based, porti numele unui personaj istoric de care ar trebui sa fi mandru, se poate prescurta Leo (n) si mi se pare mult mai misto fata de alte nume basic si intalnite peste tot."

"Asistent aici: printre cele mai ciudate: Șaptebani și Șaptecai,ambele femei,fara legătură de sânge,apoi Nicolae Nicolae și Nicolae Ceaușescu, Brusli,".

"Am auzit așa: Armani - la un băiețel, Filofteia - la o fetiță".

"Șachira, Învingătoru, Vevișor".

"Celestin, Hortensiu."

"La mine in gimnaziu era o fata pe care o chema Esmeralda Monalisa:."

"Patrick Antonio, Dominic Ayan Mathias, Kevin Lucas, Patrick Elias, Patricia Anastasia, Kevin Popescu, Noah, Nicholas, toate nume de bebelusi".

"Țineți cont că numele astea sunt purtate de români care au nume de familie românești.

Scarlett, Adele, Kiara, Angeline, Kassandra, Sergius(...), Pollyana, Brenda, Adonis, Demetra, Arthemis.

Also, ce avea toată lumea între anii 2000-2003 cu numele Alicia la fete? Am intrat la liceu și am văzut vreo 3 Alicia numai în generația mea.

Alte mențiuni onorabile, pe care le aud strigate de mămici în parcuri: Angelo, Elisei (e un nume frumos, dar poate fi și al doilea prenume dacă e).

Nu știu, doar pentru că îmi place Guns N' Roses nu înseamnă că o să-mi numesc fata Rose sau băiatul Gunnar, Axl sau Saul, având în vedere că am nume de familie românesc, dar se pare că oamenii ăștia nu au gândit-o chiar așa. Nu am nimic cu respectivele persoane, da totuși."

"Rândunica, Rămurica, Speranța, Napoleon, Judecător."

"Doi frați Tatian și Sânzian ambii peste 1.80 și 120 kg."

"Heracles, Milan, Amir, Romeo, Ayan, Serafima, Xenia, Inimioara, Rada."