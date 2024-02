Oana Zăvoranu i-a cerut managerului Spitalului Colțea, dr. Ioan Bogdan Furtună, suma de 800.000 de euro cu titlul de despăgubiri pentru „managementul prost” al clinicii ei private, One Life, sub amenințarea că altfel va face publice presupuse fapte de delapidare și evaziune fiscală. Avocatul Oanei Zăvoranu i-a transmis medicului că actrița îi va face însă „o reducere”, respectiv 200.000 de euro cu plata în rate, deoarece e „fată bună”.

Curtea de Apel București l-a audiat pe managerul Spitalului Colțea din Capitală, dr. Ioan Bogdan Furtună, în calitate de parte vătămată în procesul în care Oana Zăvoranu (foto) și avocatul ei, Ionuț Silviu Călin, sunt acuzați de șantaj.

În 2021, cei doi l-ar fi „strâns cu ușa” pe medic să plătească suma avansată de ei, sub forma unui împrumut fictiv, pe motiv că ar fi manageriat prost clinica de frumusețe a actriței.

Șantajul ar fi fost exercitat sub forma unor presiuni psihice prin mesaje pe Facebook și amenințări în interviuri televizate.

Iată aspectele relevante din audierea medicului Ioan Bogdan Furtună din ședința de luni, 26 februarie:

Ioan Bogdan Furtună: Pe data de 08.04.2021 împreună cu Andrei Țârdrea am mers la Ionuț Silviu Călin, iar acesta din urmă mi-a spus că din înscrisurile pe care le-a studiat a reieșit că aș fi vinovat de evaziune fiscală și delapidare (n.r. – la firma One Life a Oanei Zăvoranu).

Judecătoare: Dumneavoastră ați întrebat în ce constau acele fapte?

Furtună: Nu a fost de acord să îmi prezinte înscrisurile, motivând deja are un contract semnat cu Oana Zăvoranu, care este confidențial. A fost o discuție, a spus că faptele sunt în legătură cu societatea One Life. Ionuț Silviu Călin a mai spus că ar trebui să încep o negociere cu doamna Zăvoranu, pentru că altfel aceasta mă va „da în presă” și va „face tam-tam”.

Apoi, Horia Bădescu a venit la mine la birou și a spus că doamna Zăvoranu îmi solicita 800.000 de euro pentru proasta gestiune a societății One Life, iar de față era și Andrei Țârdea. Am spus că nu dau nicio sumă, că societatea a funcționat cum trebuie și că se poate face un control.

Pe data de 13 sau 14.04.2021 l-am sunat pe Andrei Țârdrea pentru a stabili o nouă întâlnire cu Ionuț Silviu Călin, pentru a rediscuta ce vorbisem pe 08.04.2021. Doamna avocat (av. Viorica Mateș – n.r.) m-a prevenit să rețin exact cum se desfășoară discuția și să fiu atent la ce spune Ionuț Silviu Călin. Am întrebat-o pe doamna avocat dacă pot să înregistrez discuția, că eu sunt medic și nu mă pricep la termeni juridici, iar ea mi-a dat un dispozitiv de înregistrare. Lui Andrei Țârdea nu i-am spus că înregistrez.

Judecătoare: Dar la prima întâlnire ce ați înțeles?

Furtună: Că Ionuț Silviu Călin are niște dosare. Doamna Zăvoranu începuse deja ușor-ușor să dea detalii pe FB.

Judecătoare: Dar când v-a spus Călin Ionuț Silviu că vă va da în presa, se referea la Oana Zăvoranu?

Furtună: Da, a spus că el o reprezintă pe Oana Zăvoranu.

Judecătoare: Ați vorbit vreodată direct cu Oana Zăvoranu?

Furtună: Nu, nu am vorbit în mod direct. Ce a urmat a fost telefonul fără fir. Mă suna Ionuț Silviu Călin care îmi transmitea ce a spus doamna Zăvoranu. Precizez că Ionuț Silviu Călin reprezenta și interesele societății mele.

La cea de-a doua întâlnire au participat aceleași persoane, iar în plus față de prima întâlnire Ionuț Silviu Călin Ionuț mi-a spus care sunt pedepsele prevăzute de lege pentru evaziune fiscală și delapidare, adică de la 3 la 7 ani, precum și că îmi pot pierde calitatea de medic. Eu i-am spus că, din câte cunosc, calitatea de medic nu se pierde în urma unui astfel de proces, însă el mi-a transmis că este posibil. Nu am fost dezacord niciodată să dau sume de bani.

Judecătoare: V-au spus că vor bani?

Furtună: S-a discutat despre suma de 800.000 de euro. Eu am spus că nu am acești bani, dar am zis că sunt dispus la o negociere, pentru că am vrut să văd pana unde se merge. Două-trei zile a fost o continuă negociere. Ionuț Silviu Călin a spus ca Oana e o fata bună și îmi face o reducere. Am ajuns la 300.000 euro, apoi la 200.000 euro plătită în rate.

A spus că dacă dau banii este o garanție că Oana Zăvoranu nu va ieși în presă și nu va face tămbălău. Când am fost oarecum de acord cu 200.000 euro, domnul Călin l-a trimis pe fratele său cu un contract la sediul firmei mele în care se menționa că pe perioada achitării ratelor respective, adică 2 ani, Oana Zăvoranu nu va ieși în presă. Temerea mea era că la după ce se termină perioada din contract o luam de la capăt.

Prima întâlnire urma să fie la un notar în zona Piața Domenii. L-am întrebat pe Ionuț Silviu Călin dacă notarul nu va cere documente, dar acesta a spus să stau liniștit, că notarul îi e prieten.

A doua zi eu nu m-am prezentat la notar, întrucât nu voiam să plătesc suma solicitată. Deși am spus că sunt de acord, intenția mea era de vedea în ce direcție merge doamna Zăvoranu cu acest subiect. În realitate, nu am avut niciodată de gând să îi achit vreo sumă. M-a sunat apoi Silviu Ionuț Călin și a spus că doamna Zăvoranu era foarte supărată că nu am ajuns la notar, apoi două zile nu am mai vorbit cu acesta.

În a treia zi a început Oana Zăvoranu cu postări pe Facebook care mergeau din ce în ce mai aproape de dezvăluirea numelui meu. În postare a folosit inițialele numelui meu. Atunci l-am sunat iar pe Ionuț Silviu Călin și i-am relatat despre postări, iar el mi-a spus că va lua legătura cu Oana Zăvoranu și va reveni cu un telefon. A revenit și a spus că Oana Zăvoranu mi-a transmis că putem merge la un notar, dar de data aceasta în localitatea Ștefăneștii de Jos. Am întrebat de ce nu mergem tot la acel notar din Piața Domenii, dar Ionuț Silviu Călin a spus că din moment ce nu m-am prezentat prima oară, niciun notar nu mă va primi a doua oară. Deși am confirmat, nu am avut de gând să merg nici de data aceasta la notar.

În schimb am fost la Secția de Poliție nr. 22 să fac plângere penală. Mi-au spus că prejudiciul e mult prea mare pentru ei, așa că am depus plângerea la DNA. Eu aveam un istoric profesional bine conturat și un scandal de show-biz e neplăcut. Familia mea, copiii, prietenii, ar fi văzut la televizor. Nu voiam să mă vadă în aceasta postură, de scandal mediatic.

Avocat: A făcut mențiunea că „alții au delapidat”. La cine se referea?

Furtună: La alte persoane.

Avocat: Care sunt persoanele?

Furtună: De ce nu faceți o cercetare?

Judecătoare: Discutați numai cu mine, nu intrați în polemici cu domnul avocat.

Avocat: Despre sumele împrumutate de la Oana Zăvoranu?

Furtună: Am împrumutat o singură dată bani de la Oana Zăvoranu și i-am restituit în aprilie 2020. O parte prin intermediul nașei mele, iar cealaltă i-am dat-o soțului doamnei Zăvoranu. În octombrie am fost executat pentru aceeași sumă.

Avocat: Spunea că scopul a fost unul denigrator, citez: „Scopul Oanei Zăvoranu era acela de a mă denigra, pentru că avansasem profesional și urma să fiu numit director la ASSMB”.

Avocat: Știa doamna Zăvoranu de ambițiile lui politice?

Furtună: Dacă ne uităm la postările publice cred că știa!

Oana Zăvoranu și avocatul Ionuț Silviu Călin, acuzați de șantaj

Ziare.com a consultat motivarea hotărârii din data de 20.12.2022, atunci când judecătorul de cameră preliminară a validat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății:

„S-a reținut ca situație de fapt că, în calitatea sa de acționar majoritar al S.C. One Life S.R.L., inculpata Zăvoranu Ioana în perioada 08.04.2021- 23.04.2021, în contextul negocierii privind încheierea unui contract de tranzacție cu persoana vătămată pentru acoperirea unui pretins prejudiciu cauzat de persoana vătămată în cuantum de 800.000 euro societății One Life SRL pe perioada în care aceasta a fost administratorul societății, având sprijinul inculpatului Călin Ionuț Silviu (avocat al inculpatei) pe care l-a mandatat să negocieze încheierea tranzacției menționate mai sus.

(Inculpata Ioana Zăvoranu – n.r.) a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan prin exercitarea de presiuni psihice, ce au constat în conținutul postărilor acesteia de pe rețeaua de socializare Facebook din datele de 20.04.2021 și 21.04.2021, precum și în intervenția televizată din cadrul emisiunii Ediție specială a postului de televiziune Romania TV din data de 23.04.2021, în care se arată aspecte denigratoare referitoare la persoana vătămată privitor la săvârșirea unor fapte de natură penală de către aceasta, acte ce au fost exercitate în scopul obținerii pentru sine a unui folos material în mod injust în cuantum de 240.000 euro.

Activitatea infracțională a inculpatului Călin Ionuț Silviu a constat în aceea că a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, prin exercitarea de presiuni psihice care au constat în faptul că, sub pretextul unui posibil prejudiciu cauzat de persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, pe perioada în care aceasta a fost administratorul One Life S.R.L, firmă în care inculpata Zăvoranu Ioana deține calitatea de acționar majoritar, va fi formulată plângere penală împotriva persoanei vătămate care va avea ca rezultat sigur condamnarea persoanei vătămate și suspendarea dreptului la liberă practică, precum și că vor fi date în vileag în mass media aspecte denigratoare pentru persoana vătămată de natură să îi compromită acesteia imaginea, dar și aptitudinea de a fi aleasă într-o funcție publică”, se arată în documentul citat.

Pe data de 20.12.2022, judecătorul de cameră preliminară a respins cererile și excepțiile invocate de Oana Zăvoranu, a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății în dosarul de șantaj, alături de avocatul Ionuț Silviu Călin.