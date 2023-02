Încă un ”obiect neidentificat” a fost doborât de americani, după ce a zburat din Alsaka până în Canada VIDEO

Un „obiect neidentificat” a fost doborât de un avion militar american deasupra spaţiului aerian canadian, a anunțat premierul Justin Trudeau.

„Am ordonat doborârea unui obiect neidentificat care a încălcat spaţiul aerian canadian. @NORADCommand a doborât obiectul deasupra Yukonului”, a scris Trudeau pe Twitter, precizând că avioanele canadiene şi americane au acţionat îmmpreună, iar un F-22 american a tras cu succes asupra obiectului”

Ulterior, Casa Albă a confirmat că Trudeau şi preşedintele american Joe Biden au autorizat acțiunea, iar Pentagonul a precizat că obiectul a fost observat pentru prima dată în Alaska vineri seară.

Trudeau a declarat că a vorbit cu Biden sâmbătă şi că forţele canadiene vor derula operaţiunea de recuperare a obiectului doborât.

Obiectul doborât sâmbătă marchează a treia oară într-o săptămână când aeronave americane au doborât un obiect în spaţiul aerian nord-american. Incidentul de sâmbătă urmează doborârii unui alt obiect neidentificat vineri în Alaska şi doborârii unui presupus balon de supraveghere chinezesc pe 4 februarie de către un avion de luptă american F-22.

Atât Biden, cât şi Trudeau au autorizat doborârea obiectului, conform unei note a Casei Albe referitoare la convorbirea celor doi lideri, care „au discutat despre importanţa recuperării obiectului pentru a stabili mai multe detalii despre scopul sau originea acestuia”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul de brigadă Patrick Ryder a transmis că obiectul doborât sâmbătă a fost observat pentru prima dată în Alaska vineri seară. Două avioane de luptă F-22 „au monitorizat obiectul” cu ajutorul Gărzii Naţionale Aeriene din Alaska, se arată în declaraţia lui Ryder, urmărindu-l îndeaproape şi analizând ”natura obiectului”.

„Monitorizarea a continuat astăzi, pe măsură ce obiectul a traversat spaţiul aerian canadian, avioanele canadiene CF-18 şi CP-140 s-au alăturat acţiunii pentru a evalua în continuare obiectul. Un F-22 american a doborât obiectul pe teritoriul canadian folosind o rachetă AIM 9X”, a adăugat el.

Leaked image of an F-22 Raptor under Project Blue Beam, directed by NORAD, taking out one of the UFOs aliens today. Another UFO is being shot down over Yukon Canada by an F-15. #ufotwitter pic.twitter.com/L0dK5VdWBp